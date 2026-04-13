أنس الطويل: ثلاثية مصفوت منحتنا دفعة قوية قبل لقاء «يونايتد»

أكد لاعب نادي حتا، المغربي أنس الطويل، أن فوز فريقه على مصفوت (3-0)، ضمن الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى، يُعد مهماً في مباراة صعبة.

وأوضح أن اللقاء لم يكن سهلاً، خصوصاً أن فريق مصفوت ينافس على البقاء، إلى جانب كونه «ديربي الجارين»، مشيراً إلى أن المنافس قدم أداءً قوياً، خصوصاً في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني.

وقال الطويل لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة لم تكن سهلة أبداً أمام فريق منظم يقاتل على كل كرة لحاجته إلى النقاط، لكننا كنا أكثر تركيزاً، وقدمنا مستوى جيداً في أغلب فترات المباراة، خاصة في الشوط الثاني، وهو ما ساعدنا على تسجيل الأهداف وتحقيق النتيجة المطلوبة».

ويوجد فريق حتا في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما يتصدر «يوناتيد» بـ44 نقطة، ثم العربي (41)، ودبا الحصن ثالثاً (40).

وأشار إلى أهمية الفوز قبل المواجهة المرتقبة أمام «يونايتد» في المباراة المؤجلة المقررة، بعد غدٍ، مؤكداً أن اللقاء يمثل محطة مفصلية في مشوار الفريق نحو الصعود لدوري المحترفين، وأضاف: «هذه المباراة منحتنا دفعة معنوية كبيرة، وهي مواجهة يمكن اعتبار نقاطها بست نقاط وليست ثلاثاً، لأننا نطمح إلى الصعود من المركز الأول».

وأوضح أن الجهاز الفني عمل على إراحة بعض اللاعبين الأساسيين، ما يعزز جاهزية الفريق للاستحقاق المقبل، قائلاً: «الفوز رفع من جاهزيتنا الفنية والبدنية، ونتطلع لمواصلة الروح نفسها في المباراة القادمة».

وعن تسجيله هدف التقدم، قال: «سعيد جداً بهذا الهدف، لأنه منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، وأسهم في تسهيل المباراة، والأهم بالنسبة لي هو خدمة الفريق ومساعدة زملائي على تحقيق الانتصارات».

وفي ما يتعلق بحظوظ الفريق في الصعود، شدد الطويل على ضرورة مواصلة التركيز، قائلاً: «الفرصة أصبحت أفضل، لكن الطريق لايزال طويلاً، لدينا مباريات صعبة، ويجب أن نتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي إذا أردنا تحقيق هدف الصعود».