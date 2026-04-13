فيتوريا: رحيل السناني وإيقاف بوفتيني قرار إداري.. وشعار النادي الأهم

أغلق نادي الوصل ملف منافسات الدوري مؤقتاً، محوّلاً كامل تركيزه نحو الاستحقاق القاري المرتقب أمام النصر السعودي، في المواجهة المقررة، يوم 19 أبريل الجاري، في الساعة السادسة مساءً على استاد زعبيل، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة «دوري أبطال آسيا 2».

ويعود الوصل إلى أجواء المنافسات الآسيوية بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه المهم على عجمان، بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري المحترفين، وهو الانتصار الذي أعاده إلى سكة النتائج الإيجابية، وأبقى على حظوظه قائمة في سباق المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، في ظل احتدام المنافسة مع الجزيرة والوحدة.

كما نجح «الإمبراطور» في تجاوز تداعيات الأزمة التي برزت خلال الأيام الماضية، على خلفية إنهاء عقد الحارس خالد السناني بالتراضي، إلى جانب إيقاف المدافع المغربي سفيان بوفتيني، ليطوي بذلك صفحة الاضطرابات الإدارية والفنية، ويدخل مرحلة التحضير للموقعة القارية بتركيز أكبر واستقرار نسبي، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له بلوغ الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

بدوره، أكد مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، أن قرار رحيل الحارس خالد السناني، وإيقاف المدافع سفيان بوفتيني، يعود للإدارة، مشيراً إلى أن النادي وشعاره هما الأهم دائماً. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ما يهمني هم اللاعبون الموجودون حالياً، فالحارس الذي شارك في مباراة عجمان، سهيل عبدالله، قدم مباراة جيدة، وكذلك اللاعبون الذين خاضوا أول مباراة لهم، كان أداؤهم إيجابياً».

وأوضح: «في النهاية هي قرارات تخص الإدارة، فلا المدرب هو الأهم ولا اللاعب، بل النادي وشعاره وثقافته، وهذا هو ما يجب أن نحافظ عليه».

وأكد فيتوريا أن الفريق مُقبل على مباراة مهمة في بطولة أخرى، ويعلم اللاعبون والجهاز الفني والإدارة وأيضاً الجماهير مدى صعوبتها.

وقال: «أنا أعرف فريق النصر جيداً، لأنني عملت هناك سابقاً قبل سنوات عدة، وأعتقد أن النصر في الوقت الحالي من أفضل الفرق في الشرق الأوسط، ويضم لاعبين مميزين للغاية».

وأضاف: «سنبدأ الآن التفكير في هذه المباراة والتحضير لها، ونعلم أنها ستكون تحدياً كبيراً، لكننا سنستعد كما نفعل دائماً أمام كل المنافسين».

وأشار: «سنقاتل بقوة أمام فريق كبير ولاعبين مميزين، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا، نعلم جميعاً أن جماهيرنا ستكون حاضرة في تلك المواجهة، وهو ما سيعطينا معنويات كبيرة».

وتطرق روي فيتوريا إلى الانتصار الكبير الذي عاد به فريقه من ملعب عجمان، قائلاً: «فريقي قدم مباراة مميزة جداً، وأنا أقدّر كثيراً ما قام به اللاعبون. نفذنا ما كنا بحاجة إليه في هذه المباراة، وهو أن نكون مقاتلين داخل الملعب أولاً، ثم نلعب عندما تتاح لنا الفرصة، هذا هو الأساس».

وأضاف: «عندما نحقق الفوز، يجب أن نكون سعداء، لكن في الوقت نفسه لم يعجبني الهدف الذي استقبلناه في مباراة عجمان، رغم أن ذلك جزء من كرة القدم، بشكل عام كنا منظمين طوال المباراة، والتزم اللاعبون بكل المهام المطلوبة منهم».

وتابع: «اللاعبون قدموا عملاً جماعياً رائعاً، وتحديداً العناصر الشابة التي تدربت معنا وشاركت، وبعضهم خاض أول مباراة له، وأظهروا سلوكاً جيداً جداً داخل الملعب، وهذا أمر إيجابي، ويعكس جودة العمل داخل الفريق، هذه هي الصورة التي نريدها عن الوصل، وهذه هي هوية الفريق التي نعمل على ترسيخها للمستقبل، من حيث الالتزام، والروح القتالية، والطموح».

وعن صراع المنافسة على المركز الثالث، بعد أن وسّع الجزيرة الفارق بينه وبين الوصل إلى أربع نقاط، قال فيتوريا: «لا أريد التفكير في المنافسين قبل أن نحل مشكلاتنا ونطور أنفسنا، هذه هي الفكرة الأساسية التي أريد إيصالها، لا يمكننا تحقيق أهدافنا إذا لم نكن منضبطين مع أنفسنا أولاً، فالروح القتالية، والشجاعة، والطموح، التي نضعها في الملعب، هي الأهم، وبعد ذلك يمكننا التفكير في أي منافس، لدينا مباريات أمام فرق تنافسنا، لكن الأهم اليوم ليس المنافسين، بل طريقتنا داخل الملعب هي الأساس».

