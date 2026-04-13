«دبي لكرة السلة» يُنهي تعاقده مع المدرب غوليماتش بالتراضي

أعلن فريق دبي لكرة السلة التوصل إلى اتفاق ودي مع المدرب السلوفيني يوريكا غوليماتش، لإنهاء التعاقد بين الطرفين بأثر فوري.

وتقدّم النادي، عبر بيان صحافي، بالشكر والتقدير للمدرب على احترافيته العالية، والتزامه وتفانيه خلال فترة عمله مع الفريق في دبي، منذ انضمامه في صيف عام 2024.

وخلال تلك الفترة، لعب غوليماتش دوراً بارزاً في مسيرة الفريق خلال موسميه الأولين، بما في ذلك المشاركة الأولى في الدوري الأدرياتيكي، حيث حقق فريق دبي لكرة السلة المركز الثالث بعد بلوغه الدور نصف النهائي.

وفي الموسم الجاري، الذي يشهد الظهور الأول للنادي في بطولة اليوروليغ، قاد غوليماتش الفريق في 59 مباراة موزعة بين اليوروليغ (37 مباراة)، والدوري الأدرياتيكي (22 مباراة).

وقبل جولة واحدة من ختام الموسم المنتظم في اليوروليغ، يمتلك الفريق سجلًا بلغ 19 فوزاً مقابل 18 خسارة، ويحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب.

أما في الدوري الأدرياتيكي، فقد حقق فريق دبي 19 فوزاً مقابل ثلاث خسائر، ويتقاسم صدارة الترتيب مع فريق بارتيزان بلغراد.

وسيتولى المدرب يان شينتغوريتس مهام المدير الفني المؤقت، خلال المباراة المقبلة مع فريق بودوتشنوست، اليوم.