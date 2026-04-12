بني ياس يحتفظ بلقب «سوبر الطائرة»

احتفظ نادي بني ياس بلقب بطولة السوبر للكرة الطائرة للرجال لموسم 2025 -2026، وذلك بعد تصدره ترتيب الدورة المجمعة لكأس السوبر التي أقيمت على صالة نادي النصر، بمشاركة 4 فرق، واختتمت منافساتها مساء اليوم الأحد.

ونجح بني ياس في الحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد فوزه في الجولة الثالثة والأخيرة على العين بنتيجة 3-0 حيث جاءت نتائج الأشواط 25-17 و 25-22 و25-18، ليتصدر ترتيب الدورة المجمعة بالعلامة الكاملة ( 9 نقاط).

وضمن منافسات اليوم الختامي أيضا، فاز النصر على الجزيرة بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط 25-16 و25-18 و25-20.

وبهذه النتائج احتل النصر المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم الجزيرة ثالثا بـ3 نقاط، والعين رابعاً بنقطة واحدة.