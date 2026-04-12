العروبة يهزم الجزيرة الحمراء في دوري الدرجة الأولى

حقق فريق العروبة فوزاً كبيراً على فريق الجزيرة الحمراء (2-0)، في المباراة التي اقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 23 لدوري الدرجة الأولى، حيث سجل هدفيه تيلديانو غماريش (23) ومحمد الحمادي (80)، وأصبح رصيد العروبة 40 نقطة في المركز الخامس بينما لدى الجزيرة الحمراء 17 نقطة في المركز 13.

وحقق فريق الحمرية فوزا كبيرا عندما فاز على ضيفه فريق سيتي (5-0)، وبموجب هذه النتيجة صعد فريق الحمرية للمركز برصيد 23 نقطة في المركز التاسع، بينما تراجع فريق سيتي للمركز العاشر برصيد 22 نقطة

وسجل الأهداف كل من اديموندو ابوليناريو هدفين في الدقيقتين (76,45)، والبرازيلي ديوغو دا سيلفا (8) وعبد العزيز سالم (72) وتافادزوا دهليوايو (82).