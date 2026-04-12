فيتوريا: رحيل السناني وإيقاف بوفتيني قرار إداري.. وشعار النادي الأهم

أكد مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، أن قرار رحيل الحارس خالد السناني وإيقاف المدافع سفيان بوفتيني يعود للإدارة، مشيراً إلى أن النادي وشعاره هما الأهم دائماً.

وقال فيتوريا لـ«الإمارات اليوم»: «ما يهمني هو اللاعبون الموجودون حالياً، الحارس الذي شارك في مباراة عجمان، سهيل عبد الله، قدم مباراة جيدة، وكذلك اللاعبون الذين خاضوا أول مباراة لهم، كان أداؤهم إيجابياً».

وأوضح: «في النهاية هي قرارات تخص الإدارة، لا المدرب هو الأهم ولا اللاعب، بل النادي وشعاره وثقافته، هذا هو ما يجب أن نحافظ عليه».

وأكد فيتوريا أن الفريق مُقبل على مباراة مهمة في بطولة أخرى، ويعلم اللاعبون والجهاز الفني والإدارة وأيضا الجماهير مدى صعوبتها.

وتطرق روي فيتوريا إلى الانتصار الكبير الذي عاد به فريقه من ملعب عجمان 3-1 في الجولة الـ22 من دوري المحترفين قائلاً: «فريقي قدم مباراة مميزة جداً، وأنا أقدر كثيراً ما قام به اللاعبون. نفذنا ما كنا بحاجة إليه في هذه المباراة، وهو أن نكون مقاتلين داخل الملعب أولاً، ثم نلعب عندما تتاح لنا الفرصة، هذا هو الأساس».

وعن صراع المنافسة على المركز الثالث بعد أن وسع الجزيرة الفارق بينه وبين الوصل إلى أربع نقاط، قال فيتوريا: «لا أريد التفكير في المنافسين قبل أن نحل مشاكلنا ونطور أنفسنا، هذه هي الفكرة الأساسية التي أريد إيصالها، لا يمكننا تحقيق أهدافنا إذا لم نكن منضبطين مع أنفسنا أولاً، الروح القتالية، الشجاعة، والطموح التي نضعها في الملعب هي الأهم، وبعد ذلك يمكننا التفكير في أي منافس، لدينا مباريات أمام فرق تنافسنا، لكن الأهم اليوم ليس المنافسين، بل طريقتنا داخل الملعب هي الأساس».