«الحبتور» يتوج بطلاً لكأس أساتذة البولو 2026

قاد محمد الحبتور فريقه «الحبتور» الى فوز مستحق على فريق «الباشا وذئاب دبي» وبنتيجة سبعة اهداف مقابل خمسة اهداف ونصف في لقاء القمة على كأس بطولة الأساتذة للبولو، بعد أداء قوي ومثير ووسط حضور جماهيري كبير واجواء رياضية تخللتها زخات مطر رفعت من حرارة الأداء.

وكان فريق الحبتور بتشكيله الذي ضم كل من محمد الحبتور وخلف الحبتور«الابن» وجوليرمو كوتينيو وتوماس اريارتي قد لعب منذ البداية بتكتيك اتسم بالديناميكية والحذر حتى يتم اكتشاف نقاط القوة ومواطن الضعف عند منافسه وبرغم تقدم فريق «الباشا والذئاب» الذي ضم حبتور الحبتور وطارق الحبتور وهاني جابش وخوستو كوتينيو طوال الشوطين الأوليين ونجح خلالهما في انهاء الشوط الأول بتقدمه بهدفين ونصف مقابل هدف واحد للحبتور ثم الشوط الثاني بنتيجة هدفين ونصف مقابل هدفين، الا ان فريق الحبتور طور من اداءه مع بداية الشوط الثالث ونجح في التقدم وفرض أسلوب لعبه وسيطر وصال وجال حتى نهاية المباراة منهيا اللقاء لصالحة وبنتيجة سبعة اهداف مقابل خمسة اهداف ونصف.

وعقب المباراة قام لوكاس مدير فندق نادي ومنتجع الحبتور بتكريم الفريقين البطل والوصيف وأصحاب الألقاب حيث نال محمد الحبتور جائزة افضل لاعب.