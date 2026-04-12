«يونايتد» يواصل الانتصارات.. ويُحكم قبضته على صدارة «الأولى»

واصل فريق «يونايتد» حصده للانتصارات، وفاز على مضيفه فريق الإمارات 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة الـ23 لدوري الدرجة الأولى، ليواصل صدارته للمسابقة برصيد 47 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق الإمارات عند 32 نقطة في المركز الثامن.

وسجل هدفي «يونايتد» كل من حبيب الفردان (12) والسويسري هاريس سيفيروفيتش (80)، فيما سجل لفريق الإمارات الهولندي لارس فيلدويك (69).

وفي بقية المباريات التي أقيمت أمس أيضاً، فاز الاتفاق على مضيفه مجد (5-0) في المباراة التي أقيمت على استاد طحنون بن محمد في مدينة العين، وسجل أهداف الاتفاق البرازيلي روان فيتور (11) والسويسري دافيد مارياني ثلاثة أهداف (3، 49، 86) وأحمد خليل (89) وهو الهدف الأول له مع فريقه، ليصل الاتفاق إلى 16 نقطة في المركز قبل الأخير، بينما تجمد رصيد مجد عند 14 نقطة في المركز الأخير.

وفاز العربي على مضيفه الفجيرة بهدف نظيف سجله راشد عيسى (5)، ليصعد العربي إلى المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 34 نقطة في المركز السابع.

وفاز فريق حتا على ضيفه مصفوت (3-0) في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم في نادي حتا، وسجل الأهداف كل من المغربي أنس الطويل (7)، والبرازيلي صاموئيل روزا (75)، والمقدوني شيفيت شفيتي (85)، ليصبح رصيد حتا 40 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد مصفوت عند 18 نقطة في المركز 12.

وحقق دبا الحصن فوزاً ثميناً على ضيفه «غلف يونايتد» بثلاثية نظيفة سجلها كل من الفرنسي محمد ياتارا (46)، والبرازيليين جويلهيرم جيسوس (74) وجواو فيتور (75)، ليصبح رصيد دبا الحصن 40 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي رصيد «غلف يوناتيد» عند 21 نقطة في المركز العاشر.

وتستكمل منافسات الجولة اليوم بمباراتين، إذ يلتقي الجزيرة الحمراء مع العروبة، و«سيتي» مع الحمرية.