حارس الوصل: الفرصة جاءتني.. وكنت جاهزاً لها 100%

استعاد فريق الوصل سكة الانتصارات في مرحلة ما بعد الحارس خالد السناني، بعدما حقق فوزاً مهماً على عجمان بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة 22 من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو 2000 متفرج.

وقدم الحارس سهيل عبدالله حضوراً لافتاً في أول مشاركة له مع الوصل هذا الموسم، بعد إنهاء النادي علاقته مع الحارس الأساسي السناني عقب الأحداث التي رافقت مباراة الشارقة في الجولة الماضية.

وقال سهيل عبدالله في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة: «نهنئ أنفسنا على الانتصار. لقد سيطرنا على مجريات اللقاء واستحققنا الفوز، وهذه النتيجة دافع مهم لنا قبل مواجهة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2».

وحول مشاركته أساسياً، قال: «الفرصة جاءتني في وقت كنت جاهزاً لها بنسبة 100%. أشكر الإدارة والجهاز الفني والجماهير على دعمهم، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن».

وأضاف في رسالته للجماهير: «أتمنى مؤازرة جماهير نادي الوصل والأندية الأخرى في المباراة المقبلة، فهي مهمة ومصيرية، وستكون على ملعبنا وأمام جماهيرنا، ونتمنى أن نظهر فيها بصورة قوية».

ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 36 نقطة، متقدماً إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد «البرتقالي» عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وسجل أهداف الوصل ميكيل بورخا في الدقيقة 37، وعلي صالح في الدقيقة 74، فيما جاء الهدف الثالث بالنيران الصديقة في الدقيقة 79 بعدما سجل حارس عجمان علي الحوسني بالخطأ في مرماه، بينما سجل عجمان هدفه الوحيد في الدقيقة 1+90 بواسطة ليثيري سيلفا من ركلة جزاء.

من جانبه ابتعد فريق الجزيرة بالمركز الثالث المؤهل للمشاركات الخارجية، بعدما حقق فوزاً مثيراً على ضيفه دبا بنتيجة 4-3، في المواجهة التي جمعتهما أمس، بحضور نحو 1500 متفرج.

ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 40 نقطة، موسعاً الفارق إلى أربع نقاط مع أقرب ملاحقيه، ليعزز موقعه في سباق التأهل القاري، فيما تأزم موقف دبا أكثر، بعدما تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الأخير.

وسجل أهداف الجزيرة كل من محمد ربيع (19)، ونبيل فقير (39)، وفينيسيوس ميلو «هدفان» (50 و75)، بينما أحرز أهداف «النواخذة» كارلوس فينيسيوس (18)، وأندريجو أروخو (63)، وميدانا بيجنا (88).

النصر يواصل نتائجه القوية خارج أرضه

واصل فريق النصر نتائجه القوية خارج أرضه للمباراة السابعة على التوالي في دوري المحترفين، بعدما حقق فوزاً ثميناً بهدف نظيف على حساب مضيفه الظفرة، أمس، على استاد حمدان بن زايد، بحضور نحو 2000 متفرج.

ورفع «العميد» سلسلة مبارياته دون خسارة خارج ملعبه إلى سبع مباريات متتالية (4 فوز – 3 تعادل)، ليعكس استقراره الفني وقدرته على حصد النقاط في الظروف الصعبة. وجاء هدف الفوز على الظفرة بواسطة البديل شيكنا دومبيا في الدقيقة 77.

ورفع الفوز رصيد «العميد» إلى 31 نقطة في المركز السادس. في المقابل تسببت الخسارة في تأزم موقف الظفرة بصورة أكبر بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة.

خورفكان والبطائح يتعثران بالتعادل

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة خورفكان وضيفه البطائح في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة 22، بحضور نحو 1000 متفرج، وهي نتيجة لا تخدم طموحات الفريقين في صراع الابتعاد عن الهبوط.

وكان البطائح السباق إلى التسجيل عبر ألفارو دي أوليفيرا في الدقيقة 47، قبل أن يدرك خورفكان التعادل في الدقيقة 61 عن طريق إيتلون فيليبي.

وبهذه النتيجة رفع «النسور» رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز التاسع، فيما أضاف البطائح نقطة إلى رصيده ليصل إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، ليبقى الفريقان تحت ضغط حسابات قاع الترتيب.