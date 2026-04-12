الحسين رحيمي: العين يمتلك شخصية البطل

أكّد لاعب العين، المغربي الحسين رحيمي، أن فريق العين يمتلك شخصية البطل، والقدرة على التعامل مع أصعب الظروف، مشيراً إلى أن تسجيله هدف الحسم في مرمى شباب الأهلي في توقيت حساس يعكس روح الفريق، وإصرار اللاعبين على القتال حتى اللحظة الأخيرة، مهما كانت الضغوط أو صعوبة المنافسة.

وقاد رحيمي فريقه العين لفوز مثير على شباب الأهلي بنتيجة 3-2، أول من أمس، في قمة الجولة 22 من دوري المحترفين، بعدما سجل هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 87، ليمنح «الزعيم» ثلاث نقاط ثمينة، ويعزز صدارته لمسابقة الدوري بفارق أربع نقاط عن شباب الأهلي.

ودخل اللاعب بديلاً في الدقيقة 78 بدلاً من التوغولي لابا كودجو، قبل أن ينجح بعد دقائق قليلة من مشاركته في ترك بصمته بهدف حاسم أنهى به المواجهة، مؤكداً دوره كأحد أبرز الأوراق الرابحة في تشكيلة الفريق.

وقال رحيمي، لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة كانت صعبة، ولم أكن في التشكيل الأساسي، كان هناك ضغط كبير بسبب الجماهير وتقارب النقاط والمنافسة على الصدارة، خصوصاً أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي بطل الموسم الماضي».

وأضاف: «في نادي العين دائماً نلعب تحت الضغط، ونحن معتادون على ذلك، ونجحنا في حسم المباراة لمصلحتنا وإسعاد جماهيرنا».

وعن اقتراب العين من حسم اللقب، أوضح: «لاتزال هناك مباريات متبقية، ولم نحسم أي شيء الآن، سنفرح اليوم، ومن الغد سنبدأ التفكير في المباريات المقبلة».

وحول هدفه الحاسم، قال: «ربما كان لدي إحساس، لكن الأهم هو الاجتهاد والتدرب بشكل جيد».

وتحدث رحيمي عن دور شقيقه الأكبر سفيان رحيمي في دعمه، قائلاً: «له دور كبير، فهو لاعب مميز، ومن أفضل اللاعبين في آسيا، ويساعدني كثيراً، وكذلك الكابتن خالد عيسى وبقية اللاعبين، الجميع يقدم دعماً كبيراً داخل الفريق».

من جانبه، أشاد لاعب العين، الأرجنتيني ماتياس بلاسيوس، بزميله الحسين رحيمي، بعد دوره الحاسم في تحقيق الفوز، مؤكداً أنه يستحق ما قدمه، في ظل العمل الكبير الذي يقوم به داخل الفريق، حتى في الفترات التي لا يشارك فيها بشكل أساسي.

وقال بلاسيوس: «أريد أن أقول له شكراً، لأنه يعمل بجد كبير، وحتى عندما لا يشارك كثيراً، يواصل التدريب بنفس الروح، وهو يستحق ما حققه اليوم».

وأضاف: «قدمنا أداءً رائعاً، لكن بالنسبة لي هذا الفوز مجرد ثلاث نقاط فقط، لا يمكننا القول إننا أبطال الآن، لايزال أمامنا عدد من المباريات المهمة».