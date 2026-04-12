منتخب السباحة يبدأ التحضير لدورة الألعاب الخليجية

دشّن منتخب الإمارات للسباحة تحضيراته المكثفة للمشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو المقبل، في أول استحقاق رسمي للمنتخب خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة الإعداد للاستحقاقات الإقليمية والدولية.

وبدأ عدد من سباحي المنتخب الوطني برنامجهم التدريبي بالتنسيق مع أنديتهم، حيث يخوضون تدريبات يومية مكثفة مع أنديتهم لرفع الجاهزية البدنية والفنية، تمهيداً للالتحاق بالمعسكر الداخلي للمنتخب قبل انطلاق المنافسات.

وتسعى الأجهزة الفنية إلى تحقيق أعلى درجات الانسجام بين اللاعبين، إلى جانب تحسين الأرقام الزمنية، بما يعزز فرص المنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة الخليجية.

ومن المنتظر أن يشارك المنتخب بعدد من السباحين في مختلف الفئات، مع التركيز على منح الفرصة للعناصر الشابة إلى جانب أصحاب الخبرة، في إطار بناء جيل قادر على تمثيل الدولة بصورة مشرفة في المحافل المقبلة.