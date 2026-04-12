اتحاد الدراجات ينظّم بطولة «الطريق الفردي» في العين

ينظم اتحاد الإمارات للدراجات، اليوم، بطولة الدولة لسباق الطريق الفردي 2026، التي تُقام على مضمار العين، بمشاركة دراجي الأندية، في واحدة من أبرز المحطات التنافسية ضمن أجندة الموسم الرياضي.

وتأتي البطولة في إطار حرص الاتحاد على تطوير مستوى الدراجين، وتعزيز التنافس بين مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب ترسيخ مكانة رياضة الدراجات كواحدة من الرياضات التي تشهد نمواً متسارعاً في الإمارات.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات السباق عند الساعة الثامنة صباحاً، حيث يتنافس المشاركون ضمن أربع فئات رئيسة، تشمل: الماسترز، والكبار، وتحت 23 عاماً، وفئة الشباب، وسط توقعات بمنافسة قوية، نظراً لتقارب المستويات الفنية بين الدراجين.

ويخوض المتسابقون تحدياً بدنياً كبيراً، إذ تم تحديد مسافتين للسباق 110 كيلومترات و90 كيلومتراً، بما يتناسب مع طبيعة كل فئة، في اختبار حقيقي لقدرات التحمل والجاهزية البدنية، إلى جانب التكتيك الفني داخل مجريات السباق.