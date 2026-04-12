«خيول ياس» تحرز رباعية في السباق الختامي لموسم 2025 - 2026

اختتم نادي العين للفروسية والرماية موسم سباقات الخيول 2025-2026 بإقامة السباق الـ14، أول من أمس، بمشاركة 150 من الخيول العربية الأصيلة، والمؤلف من 10 أشواط، بإجمالي جوائز 550 ألف درهم.

وتألقت خيول ياس للسباقات، بحصد رباعية عبر الجواد «نمر» والجواد «حنيف»، والجواد «أزاد»، والجواد «نبراس»، بعد منافسات قوية مع بقية الخيول المشاركة، بحضور جماهيري كبير.

وحقق «نمر» بإشراف إريك ليجري، وقيادة صمويل ليجري، لقب كأس العين (قوائم) في الشوط الثالث الرئيس لمسافة 2000 متر، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، ثم أضاف «حنيف» الفوز الثاني بإشراف إريك ليمارتنيل، وقيادة جولس موبيان، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر (أ) للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق.

وحصد «أزاد» الفوز الثالث، بإشراف إريك ليمارتنيل، وقيادة سيلفستر دي سوزا، «ثنائية»، في الشوط السادس لمسافة 1600 متر (أ) للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، بينما أهدى «نبراس» الفوز الرابع بإشراف إريك ليمارتنيل، «ثلاثية»، وقيادة جوليس موبيان، «ثنائية» في الشوط السابع لمسافة 1600 متر (ب) للخيول عمر أربع سنوات فما فوق.

وخطف «لهوب إن آر» لنايل راشد الشامسي، بإشراف سلطان الهاجري، وقيادة عبدالعزيز البلوشي، لقب الشوط الأول لمسافة 1800 متر، للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، بينما ذهب لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول عمر أربع سنوات فما فوق إلى «سالم نور جرين» لمالكه لوكال كرييتر ريسنج، بإشراف دووج واتسون، وقيادة تاج أوشي.

وتوج «أباب» لعلي عبدالعزيز العويس، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة سيلفستر دي سوزا، بلقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر (ب) للخيول عمر أربع سنوات فما فوق.

وتفوق «إف يرتاد» للغربية للسباقات، بإشراف سهيل المزروعي، وقيادة سيلفستر دي سوزا، «ثلاثية»، على منافسيه في الشوط الثامن لمسافة 1000 متر، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق.

وحققت المهرة «إف بادعة» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، «ثنائية»، لقب الشوط التاسع لمسافة 1000 متر (أ) للخيول عمر أربع سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، ثم اختتم الفارس محمد سليم الأمسية بلقب الشوط العاشر مع الفرس «ريانة الحصن» للمالك والمدرب غدير عبدالله المنصوري، لمسافة 1000 متر (ب) للخيول عمر أربع سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات).

وتوج الفائزين مدير عام نادي العين للفروسية والرماية محمد راشد الناصري، ونائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات بمضمار العين فيصل الرحماني، ومدير إدارة الرياضات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري، ومدير الفروسية بالنادي علي فاروق.