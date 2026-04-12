باولو سوزا: فخور بلاعبي شباب الأهلي

أكّد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، فخره الكبير بلاعبي فريقه بعد الأداء الذي قدموه طوال الموسم، رغم الخسارة الأخيرة أمام العين 2-3، أول من أمس، في الجولة الـ22 من دوري المحترفين، والابتعاد عن صدارة الدوري، مشدداً على أن «الفرسان» قدموا مستويات مميزة، وأثبتوا قدرتهم على المنافسة بقوة في جميع البطولات، في ظل الروح العالية والالتزام الكبير داخل الملعب.

وقال سوزا لـ«الإمارات اليوم»، إن فريقه لعب مباراة قوية أمام العين، مشيراً إلى أن المواجهة جاءت أمام منافس كبير وبمستوى عالٍ، وهو ما جعلها واحدة من أصعب مباريات الموسم، خصوصاً في ظل الصراع المباشر على اللقب، والضغوط الكبيرة التي تحيط بهذه النوعية من المواجهات.

وأضاف: «أنا فخور جداً بلاعبي شباب الأهلي، لقد قدموا موسماً أكثر من رائع، وخاضوا مباريات كبيرة، والفريق قدم كل ما لديه داخل الملعب، ونحن موجودون في نهائي جميع البطولات، وهذا يعكس العمل الكبير الذي قمنا به منذ بداية الموسم».

وتابع: «إذا قارنا هذا الموسم بالموسم الماضي، هناك أمور كثيرة كانت صعبة، وربما منعتنا من تحقيق كل الألقاب كما حدث في الموسم الماضي، لكننا رغم ذلك بقينا في المنافسة، وعلى مقربة من الصدارة طوال الوقت».

وعن حديثه مع اللاعبين بعد المباراة، قال: «اجتمعت مع اللاعبين مباشرة بعد اللقاء، وهنأتهم على ما قدموه، لأنهم بذلوا جهداً كبيراً، وشباب الأهلي فريق رائع، واللاعبون أدوا ما عليهم بالكامل».

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الغيابات المؤثرة كان لها دور في مجريات اللقاء، خصوصاً في منطقة وسط الملعب، قائلاً: «افتقدنا عدداً من اللاعبين المهمين، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، وهذا أثر علينا أمام فريق مثل العين، خصوصاً في وسط الملعب، لكنها أمور خارجة عن إرادتنا».

وأكمل: «بشكل عام أنا راضٍ تماماً عن أداء اللاعبين، فقد قدموا كل ما لديهم، وأظهروا شخصية قوية رغم الظروف الصعبة».

وتجمد رصيد شباب الأهلي عند 52 نقطة بفارق أربع نقاط عن العين المتصدر بـ56 نقطة.

سنستمر في القتال

أكد سوزا أن فريق شباب الأهلي سيواصل القتال حتى النهاية، قائلاً: «سنستمر في القتال حتى آخر مباراة، هذا الفريق تم بناؤه ليكون منافساً على جميع البطولات، وسنواصل العمل بالروح والطموح نفسهما في المرحلة المقبلة».