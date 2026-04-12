محمد أحمد يوسف: الصافرة الإماراتية جاهزة للظهور المشرف في مونديال 2026

أعرب الحكم الدولي المساعد في كرة القدم، محمد أحمد يوسف، عن سعادته الكبيرة باختياره ضمن طاقم التحكيم الإماراتي المشارك في كأس العالم 2026، بقيادة الحكم الدولي، عمر آل علي، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل لحظة تاريخية لا تُنسى في مسيرته التحكيمية.

وأوضح أن هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يوجد فيها في نهائيات كأس العالم، بعد مشاركته في نسختي 2018 في روسيا و2022 في قطر، مشيراً إلى أن الطاقم الإماراتي يستعد للظهور بصورة مشرّفة تعكس تطور الرياضة والتحكيم في دولة الإمارات في أكبر حدث كروي عالمي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اختار طاقماً إماراتياً يتكون من الحكم الدولي عُمر آل علي، والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم، للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026.

وقال يوسف في تصريح لـ«الإمارات اليوم»: «هذا الاختيار يضع على عاتق طاقم التحكيم الإماراتي مسؤولية كبيرة، ونتطلع إلى تقديم مستوى تحكيمي يليق بسمعة التحكيم الإماراتي في هذا المحفل العالمي».

وحول رد فعل أسرته، أكد أن الخبر قوبل بفرحة كبيرة، معتبراً أن هذا الإنجاز لا يخصه وحده بل يمثل فخراً لجميع أفراد أسرته.

وأضاف: «أطمح إلى المشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة، خصوصاً أن عمري يسمح بذلك، ومازلت قادراً على العطاء. وقد رشحني في بداية مسيرتي المدير الفني للجنة الحكام في اتحاد الكرة، الأردني عمر بشتاوي، لنيل الشارة الدولية، في وقت كان يترأس فيه الاتحاد محمد خلفان الرميثي، حيث وجدت دعماً كبيراً ورؤية واضحة للاستمرارية والوجود في أكبر البطولات».

وعن توقعه لاختياره للمرة الثالثة، قال: «لم يكن الأمر سهلاً، خصوصاً بعد تغيير طاقم التحكيم الذي كنت أعمل معه، لكن الإيمان بقدرة الكوادر الإماراتية على النجاح في مختلف الظروف كان دافعاً كبيراً».

ووجه يوسف شكره إلى اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ولجنة الحكام، وجميع المسؤولين في الاتحاد، كما أعرب عن امتنانه لرؤساء الاتحاد السابقين ولجان التحكيم المختلفة على الدعم المستمر. كما تقدم بالشكر إلى رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، هاني بلان، على دعمه.

وأكد أن دولة الإمارات تزخر بكفاءات تحكيمية متميزة، مشيراً إلى أنه استفاد كثيراً من خبرات الأجيال السابقة، ويأمل أن يكون قدوة للأجيال القادمة في هذا المجال.

وعن بداياته أوضح أن شغفه بالرياضة والتحكيم كان الدافع الرئيس لدخوله هذا المجال، إلى جانب الدعم الذي تلقاه من اتحاد الكرة ولجنة الحكام، ما حفزه على الاستمرار والتطور.

وفيما يتعلق بالتحضيرات المقبلة قال: «نستعد حالياً للمشاركة في مباريات دوري أبطال آسيا للأندية التي ستقام بنظام التجمع في السعودية خلال الشهر الجاري، ثم سنشارك في المعسكر الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكام المختارين لكأس العالم 2026، والذي سيتضمن محاضرات حول قوانين اللعبة والتعديلات الجديدة، إلى جانب اختبارات اللياقة والفحوص الطبية، وذلك قبل انطلاق البطولة».

وعن أبرز محطاته التحكيمية، أشار إلى أن مشاركته في كأس العالم 2018 و2022 تُعد من أهم المحطات، إلى جانب مشاركته في كأس آسيا 2023 في قطر، وكذلك نسختي 2015 في أستراليا و2019 في الإمارات، إضافة إلى إدارته العديد من مباريات دوري أبطال آسيا.

