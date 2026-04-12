رافائيل فيلا: الدوري لم يُحسم.. وينتظرنا عمل كبير

أكّد مدافع العين، البرتغالي رافائيل فيلا، أن فريقه لا ينظر إلى صدارة الترتيب باعتبارها حسماً للقب، مشدداً على أن «الزعيم» يواصل العمل بعقلية المنافسة حتى اللحظة الأخيرة، معتبراً أن قوة الفريق تكمن في التزامه وثقته بقدرته على تحقيق جميع أهدافه هذا الموسم.

وحقق العين فوزاً مهماً على شباب الأهلي بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 22 من دوري المحترفين، في مباراة عززت موقعه في الصدارة بفارق أربع نقاط عن شباب الأهلي، كما يأتي ذلك في ظل وصول الفريق إلى نهائي كأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين، ليؤكد حضوره القوي في مختلف البطولات التي ينافس عليها هذا الموسم.

وقال فيلا، لـ«الإمارات اليوم»: «الدوري لم ينته بعد، فلايزال هناك عمل كبير أمامنا، ونحن في العين نلعب دائماً للمنافسة على البطولات، وهذا هو هدفنا الأساسي».

وأضاف: «العين قادر على الفوز بكل البطولات التي وصل إليها هذا الموسم، لكن لم نحسم أي لقب حتى الآن، وهناك أربع مباريات متبقية، ويجب علينا الاستمرار في تقديم الأداء نفسه».

وتابع: «واجهنا فريقاً كبيراً مثل شباب الأهلي، وكل مباراة أمامهم تكون صعبة، وتشكل ضغطاً كبيراً، لكننا قدمنا مباراة كبيرة، ونجحنا في تحقيق الفوز».

وأكمل: «الفوز كان مهماً جداً لنا، سواء على مستوى الفريق أو الجماهير، وقد قمنا بعملنا على أكمل وجه داخل الملعب، لكن الأهم الآن هو الاستمرار بالروح نفسها».

واختتم مدافع العين تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً مضاعفاً، قائلاً: «سنقاتل حتى آخر مباراة في الموسم، وهذا هو أسلوب العين دائماً، نلعب للفوز فقط، ونسعى لتحقيق كل البطولات التي نشارك فيها».