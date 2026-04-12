لاعب كلباء ريفاس: لم نستسلم وكنا أقرب للفوز على الوحدة

أكد لاعب اتحاد كلباء، الفنزويلي ريني ريفاس، أن فريقه لم يستسلم رغم التأخر في النتيجة أمام الوحدة، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري المحترفين وانتهت بالتعادل 2-2، مشيراً إلى أن فريقه كان قادراً على تحقيق الفوز.

ووصف ريفاس تسجيله هدفين في المباراة بأنها من الذكريات السعيدة في مشواره بالدوري الإماراتي، منذ انضمامه إلى كلباء، معاراً من نادي التعاون السعودي مطلع الموسم الجاري.

وأسهم هدفا ريفاس في خروج فريقه بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المواجهة وقوة المنافس، ليحصد كلباء نقطة رفعت رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع.

وقال ريفاس في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «مواجهة الوحدة كانت صعبة للغاية، خصوصاً أننا لعبنا خارج أرضنا أمام فريق قوي، لكننا لم نستسلم حتى النهاية ونجحنا في العودة. كنا قادرين حتى على الفوز، لكن الحصول على نقطة يُعد أمراً جيداً».

وأضاف: «أنا سعيد بتسجيل هدفين مهمين، فالتسجيل دائماً أمر رائع، خصوصاً عندما يساعد الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهير كلباء».

وأوضح أنه لا يركز بشكل مفرط على التسجيل قبل المباريات، بل يهتم بالاستعداد الجيد وترك الأمور للتوفيق، مع الحرص على تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب.

وأشاد اللاعب بمدرب الفريق، العراقي غازي الشمري، مؤكداً أن العلاقة بينهما تتطور باستمرار، وقال: «كل مباراة تجعلنا نفهم بعضنا بشكل أفضل، وهو دائماً يوجهني ويخبرني بما يمكنني تحسينه».

وكشف ريفاس أنه سجل خمسة أهداف وصنع هدفاً واحداً، خلال الموسم الحالي، رغم أنه لا يلعب مهاجماً صريحاً، موضحاً أنه سجل في شباك دبا والشارقة وشباب الأهلي، إضافة إلى هدفيه أمام الوحدة.

وعن مستقبله أوضح أنه معار من نادي التعاون السعودي، ولم يتم حتى الآن حسم مسألة استمراره مع كلباء، مشيراً إلى أن الصورة ستتضح بعد نهاية الموسم.

الدوري الإماراتي قوي

أعرب لاعب اتحاد كلباء، الفنزويلي ريني ريفاس، عن إعجابه بالدوري الإماراتي، واصفاً إياه بالقوي، مؤكداً أنه استفاد كثيراً من تجربته مع كلباء، كما شدد على أهمية العلاقات داخل الفريق، قائلاً إن اللاعبين قبل أن يكونوا محترفين هم بشر، وإنه يحرص على التعلم من الجميع.