تعادل لا يخدم طموحات خورفكان والبطائح في دوري المحترفين

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة خورفكان وضيفه البطائح، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة 22 من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو ألف متفرج.

وكان الضيوف السباقين إلى التسجيل عبر ألفارو دي أوليفيرا في الدقيقة 47، لكن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل في الدقيقة 61 عن طريق إيلتون فيليبي.

وبهذه النتيجة، رفع «النسور» رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز التاسع، فيما أضاف البطائح النقطة 19 إلى رصيده، متقدماً إلى المركز الثاني عشر، علماً بأن الفريقين لا يزالان تحت تهديد صراع الهبوط.