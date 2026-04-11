الوصل يعود لسكة الانتصارات بثلاثية أمام عجمان

استعاد فريق الوصل سكة الانتصارات، بعدما حقق فوزاً مهماً على مضيفه عجمان بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 22 من دوري المحترفين لكرة القدم، في حضور نحو ألفي متفرج.

وشهد اللقاء الظهور الأول لحارس المرمى سهيل عبدالله بالقميص الأصفر، حيث قدم حضوراً لافتاً، وذلك بعد إنهاء النادي علاقته مع الحارس الأساسي خالد السناني عقب الأحداث التي رافقت مباراة الشارقة في الجولة الماضية.

ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 36 نقطة، متقدماً إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد «البرتقالي» عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح ميكيل بورخا التسجيل في الدقيقة 37، قبل أن يعزز علي صالح التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 74، فيما جاء الهدف الثالث في الدقيقة 79 بالنيران الصديقة، بعدما سجل حارس عجمان علي الحوسني بالخطأ في مرماه أثناء محاولته التصدي لتسديدة برايان بالاسيوس.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل عجمان هدفه الوحيد عن طريق ليثيري سيلفا من علامة الجزاء في الدقيقة 1+90، لتنتهي المباراة بفوز الوصل 3-1، في عودة قوية للفريق إلى طريق الانتصارات.