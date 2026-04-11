النصر يواصل نتائجه القوية خارج ملعبه للمباراة السابعة توالياً

قاد البديل شيكنا دومبيا فريقه النصر إلى انتصار ثمين ومثير بهدف نظيف على حساب مضيفه الظفرة، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة 22 من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو ألفي متفرج.

ورفع «العميد» رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، ليضمن بقاءه رسمياً في الموسم المقبل، كما تعزز حظوظه في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة خارجياً، مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.

وسجل دومبيا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 77 من كرة رأسية، فيما لم تفلح محاولات الظفرة في تعديل النتيجة خلال الدقائق المتبقية.

وعلى الجانب الآخر، تسببت الخسارة في تأزم موقف الظفرة بصورة أكبر، بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة.

وفشل أصحاب الأرض في تحقيق ردة فعل إيجابية، رغم دخوله المباراة بعد تغييرات فنية، إذ أُسندت المهمة إلى المدرب الجديد ألين هورفات، خلفاً للمقال المونتينيغري زيليكو بتروفيتش.