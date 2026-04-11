أكاديمية الوصل تعزز قيم الولاء برفع علم الدولة

في استجابة سريعة تعكس عمق الانتماء الوطني، لبّت أكاديمية نادي الوصل دعوة صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، في مبادرة وطنية تجسد معاني الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وجاءت مشاركة الأكاديمية في هذه المناسبة تأكيدًا على التزامها بدورها التربوي والوطني، حيث شددت على أن هذه المبادرات تسهم في غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الأجيال الصاعدة، وتعزز ارتباطهم برموز الوطن وتاريخه وإنجازاته. كما أوضحت أن رفع العلم لا يعد مجرد مشاركة رمزية، بل هو تعبير صادق عن وحدة الصف والتلاحم المجتمعي الذي تتميز به دولة الإمارات.

ويحرص نادي الوصل، بمختلف قطاعاته، على التفاعل مع كافة المناسبات الوطنية، في إطار رؤيته الرامية إلى ترسيخ القيم الوطنية داخل المجتمع الرياضي، وتعزيز دور الأندية كمؤسسات مجتمعية تسهم في بناء الإنسان قبل تحقيق الإنجازات.

وتعكس دعوة سموه رؤية قيادية راسخة تهدف إلى تعزيز وحدة المجتمع وترسيخ روح التعاون والتكاتف بين أفراده، بما يدعم مكانة دولة الإمارات كنموذج يحتذى به في التلاحم الوطني والتماسك المجتمعي، ويؤكد أن الهوية الوطنية تظل حجر الأساس في مسيرة التنمية والازدهار.