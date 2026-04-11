مدرب العين: لا أحد يمكنه إبعاد «الزعيم» عن طريق اللقب

أعرب مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، عن سعادته بالانتصار المهم الذي حققه فريقه أمام شباب الأهلي 3-2 ضمن الجولة الـ 22 من دوري المحترفين، وتوسيع الفارق إلى أربع نقاط مع ملاحقه شباب الأهلي، مؤكداً أن الأمور لم تُحسم بعد، لكن لا أحد يمكنه إبعاد فريقه عن طريق اللقب، على حد تعبيره. وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي جرت أمس: «لأكون واضحاً، لم نحسم اللقب حتى الآن، لكننا نسير في الطريق الصحيح نحوه، لدينا الكثير من الأمور التي يجب أن نفكر ونعمل عليها، لكن ما يمكنني قوله هو أنه لا يوجد أحد يمكنه أن يخرجنا من طريق اللقب».

وسجل أهداف العين رامي ربيعة، ولابا كودجو، وحسين رحيمي، في الدقائق 44 و56 و87، فيما أحرز هدفي شباب الأهلي يوري سيزار (46 و67). وأبدى المدرب استغرابه مما اعتبره أخطاء تحكيمية حدثت في مواجهتي فريقه ذهاباً وإياباً، وقال: «دون التقليل من احترام أحد، لقد فزنا على شباب الأهلي ذهاباً وإياباً، وفي كلتا المباراتين تم إلغاء هدفين صحيحين، ولا أدري لماذا يحدث ذلك».

وعاد للحديث عن الفوز، قائلاً: «أشكر لاعبيّ على هذا الانتصار المهم، ونحن نستحقه لأننا عملنا بجد منذ البداية وحتى النهاية. المباراة كانت قوية، وأنا سعيد بالأداء الذي قدمه الفريق من أجل تحقيق هذا الفوز». وأقر بوجود بعض الأخطاء التي صاحبت أداء فريقه، وقال: «كانت لدينا بعض الأخطاء التكتيكية، وهو أمر غير معتاد، وعلينا تصحيحها، وسنعمل على ذلك، ولدينا أربع مباريات متبقية بـ12 نقطة، وسنركز عليها».

باولو سوزا: حسابياً الدوري لم يُحسم بعد

قال مدرب فريق شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، إن فريقه لايزال يملك حظوظاً في المنافسة على لقب دوري المحترفين، رغم اتساع الفارق مع العين المتصدر إلى أربع نقاط.

وقال في المؤتمر الصحافي: «حسابياً الدوري لم يُحسم بعد، صحيح أن العين يملك أفضلية كبيرة، لكن علينا الاستمرار في العمل بعقلية الفوز في جميع المباريات»، مشيراً إلى أن المباراة كانت متوازنة في بعض تفاصيلها. وأضاف: «بعد الهدف الثاني كان بإمكاننا الاحتفاظ بالكرة بشكل أفضل، كما أتيحت لنا فرصتان، لكن حارس العين خالد عيسى تصدى لهما».