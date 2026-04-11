«نقطة» بني ياس أمام الشارقة لا تُرضي عوانة والظنحاني

أكد قائد بني ياس، فواز عوانة، أن فريقه لا يشعر بأي خوف أو قلق بشأن صراع الهبوط، مشدداً على أن طموح «السماوي» يتجاوز ذلك نحو تحقيق أفضل مركز ممكن في جدول ترتيب دوري المحترفين مع ختام الموسم.

وقال عوانة، في تصريحات عقب التعادل مع الشارقة، أمس: «طموحنا لم يكن الخروج بنقطة، دخلنا المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لكن في النهاية تبقى نقطة أفضل من لا شيء».

من جانبه، أعرب مدافع الشارقة خالد الظنحاني عن عدم رضاه عن نتيجة التعادل، مؤكداً أن فريقه فرّط في فوز كان في المتناول.

وقال الظنحاني: «أهدرنا الفرص، وكان بإمكاننا حسم المباراة منذ الشوط الأول بأكثر من هدف، لكن في كرة القدم من لا يسجل يسهل عليه استقبال الأهداف، وهذا ما حدث أمام بني ياس».

وكان بني ياس قد فرض التعادل الإيجابي (1-1) على ضيفه الشارقة في المباراة التي جرت على استاد الشامخة، وسط حضور جماهيري كبير زاد على خمسة آلاف مشجع.

وبذلك رفع بني ياس رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تقدم الشارقة إلى المركز السابع مؤقتاً برصيد 25 نقطة.