محمد المازمي: استفدت من لعبة الشطرنج لأصبح بطلاً في الجودو

كشف اللاعب محمد عبدالله المازمي، أن ممارسته لعبة الشطرنج ساعدته على أن يصبح بطلاً في رياضة الجودو، والتتويج بـ15 ميدالية ملونة خلال مسيرته في هذه الرياضة القتالية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً أن طموحه المستقبلي المشاركة في الدورات الأولمبية والبطولات العالمية، لحصد الألقاب، ورفع علم الإمارات على منصات التتويج.

وقال الموهبة المازمي (15 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»: «كان قرار اختياري رياضة الجودو غير سهل، لأنني كنت أمارس الشطرنج بشغف عالٍ، وعلى الطريق الصحيح لأصبح لاعباً متمكناً، ولكنني أحببت الرياضات الحركية والقتالية، بالتزامن مع الشطرنج، الرياضة الذهنية التي علمتني الصبر ودقة التفكير والتخطيط، وهي من العناصر المهمة والمطلوبة في ممارسة رياضة الجودو، حيث تتطلب التمتع بالهدوء الذهني، واتخاذ القرار المناسب، مع الحركة السريعة».

وأضاف: «منذ التمرين الأول شعرت برغبة كبيرة في ممارسة الجودو، ووجدت رعاية من مدربي المدير الفني للجودو بالنادي إسلام عبدالفتاح، وهو ما حوّل التجربة إلى شغف حقيقي مع مرور الوقت، خصوصاً بعد مشاركتي في البطولات».

وتابع المازمي، أن اختياره للجودو جاء مصادفة، إلا أن خلفيته في الشطرنج أسهمت في صقل شخصيته داخل الملعب، إذ منحته القدرة على التركيز وقراءة المنافس، مشيراً إلى أن ممارسته سابقاً رياضات كرة القدم والجمباز، ساعدته أيضاً بالإسراع في التميز بالجودو.

وأشار إلى أن «انضمامه إلى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لعب دوراً مهماً في استمراريته، لقرب النادي من منزله، ما ساعده على الالتزام، إلى جانب البيئة المشجعة التي وفّرت له فرصة التطور، وساعده ذلك على تغيير نظرته للجودو من مجرد هواية إلى مشروع طموح، يتمثل بحلم الوجود في الألعاب الأولمبية، أو البطولات الكبرى». وكشف اللاعب عن نيله 15 ميدالية ملونة في مسيرته برياضة الجودو على الصعيدين المحلي والدولي، منها تسع ذهبيات وفضيتان وأربع برونزيات في فئة الناشئين، مشيراً إلى أن حلمه الأكبر يتمثل في اعتلاء منصات التتويج الدولية، ورفع علم الإمارات في الألعاب الأولمبية، في رحلة بدأت من هدوء الشطرنج، إلى صخب الجودو.

ولفت المازمي إلى الدعم والدور الكبير الذي لعبته عائلته، خصوصاً دعم والده ووالدته، ما ساعده على تنظيم وقته بين الدراسة والتدريبات، فضلاً عن مدربيه.

من جهته، أكد المدير الفني للجودو، إسلام عبدالفتاح، أنّ سرعة الاستجابة للتوجيهات الفنية خلال التدريبات والمنافسات، التي يتمتع بها اللاعب محمد المازمي، تعتبر من المواصفات المهمة لأي لاعب، وقد لاحظنا ذلك خلال الكثير من البطولات والتدريبات. وقال «عملنا على تطوير مهاراته، ومن المؤكد أنه سيصبح بطلاً دولياً في المستقبل القريب».

وتابع: «نحرص في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المزج بين الرياضة والأخلاق العالية، مجتمعياً ورياضياً، باعتبارها مواصفات مهمة في استدامة النجاح، ووجدنا هذه المواصفات متجذرة لدى اللاعب المازمي، ما ساعده على التطور بشكل سريع، ونتمنى أن نراه متوجاً على منصات التتويج العالمية في المستقبل القريب».