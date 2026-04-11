الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق اليوم في الفجيرة

تتجه الأنظار اليوم إلى إمارة الفجيرة، مع انطلاق الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة «بدون البدلة».

وتكتسب الجولة الثالثة أهمية خاصة في مسار الموسم، حيث تشكل منصة حيوية لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، في ظل طبيعة النزالات التي تعتمد على الإيقاع السريع والتفاعل اللحظي، ما يعزز قيمة الانضباط التكتيكي، والقدرة على قراءة مجريات النزال بدقة، ويُسهم في صقل مهارات اللاعبين، ورفع مستوياتهم الفنية. كما تبرز البطولة كمساحة تنافسية متقدمة تسهم في تسريع تطور اللاعبين، من خلال الاحتكاك المباشر وتبادل الخبرات بين مختلف الفئات، بما يدعم توجه اتحاد الإمارات للجوجيتسو في بناء منظومة مستدامة قادرة على رفد المنتخبات الوطنية بمواهب مؤهلة للمنافسة على أعلى المستويات، ومواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها الإمارات على الساحة الدولية.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عبدالله سالم الزعابي: «نلاحظ اتساعاً مستمراً في نطاق المشاركة في البطولة، وهو مؤشر واضح على نجاح الجهود المبذولة لنشر اللعبة، واستقطاب شرائح أوسع من اللاعبين. هذا التنوع يعزز من جودة المنافسة، ويمنح المواهب فرصة حقيقية لإثبات حضورها والتطور ضمن بيئة احترافية».

من جانبه، قال ذياب النعيمي، لاعب نادي العين فئة الكبار وزن 62 كغم حزام بني/أسود، إن: «المنافسة في هذه الجولة لها طابع خاص، لأن نزالات فئة (بدون البدلة) تعتمد بشكل كبير على سرعة التفاعل، ودقة اتخاذ القرار داخل البساط، وهو ما يفرض على اللاعب الحفاظ على تركيز عالٍ طوال النزال».