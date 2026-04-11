«ممنوع إهدار النقاط» شعار الأندية في الجولة الـ 23 من دوري الأولى اليوم

تنطلق عند الساعة 17:50، من مساء اليوم، الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، في إطار العد التنازلي للتعرّف إلى الفريقين الصاعدين إلى دوري المحترفين والهابطين إلى دوري الدرجة الثانية.

ويتصدر يونايتد جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، يليه الذيد والعربي برصيد 38 نقطة لكل منهما، ثم دبا الحصن وحتا والعروبة (37 نقطة)، الفجيرة والإمارات (34 نقطة)، سيتي (22 نقطة)، وغلف يونايتد (21 نقطة)، والحمرية (20 نقطة)، مصفوت (18 نقطة)، والجزيرة الحمراء (17 نقطة)، مجد (14 نقطة)، والاتفاق (13 نقطة).

وتنتظر الفرق التي تنافس على الصعود والهبوط مباريات قوية، إذ إن أغلبها سيخوض مبارياته خارج أرضه وجمهوره.

وتبرز إلى الواجهة المباراة التي ستجمع فريقي الإمارات (الصقور) ويونايتد في مواجهة قوية بعنوان «ممنوع إهدار النقاط»، وتقام على استاد نادي الإمارات، إذ يتطلع يونايتد إلى تعزيز صدارته، فيما يحتل الإمارات المركز الثامن.

ويخوض العربي مباراة مهمة في ضيافة الفجيرة، بينما يستضيف حتا جاره مصفوت في مباراة يتطلع خلالها «الإعصار» إلى الاستمرار في المنافسة على الصعود، في المقابل يبحث مصفوت عن الابتعاد عن مراكز الهبوط.

وتُعد مواجهة دبا الحصن مع غلف يونايتد إحدى أهم مباريات الجولة، إذ يسعى دبا الحصن إلى تحقيق الفوز وتعثر منافسيه للعودة إلى مركز الوصيف، ولا تقل مواجهة مجد مع الاتفاق أهمية، لكونها ذات صلة مباشرة بصراع البقاء.

وتُستكمل الجولة، غداً، بالمباراة التي ستجمع العروبة مع الجزيرة الحمراء على ملعب الأخير، وتُعد من المواجهات المهمة أيضًا، إلى جانب مباراة سيتي مع الحمرية.