الوصل يواجه عجمان دون السناني

يُسدل الستار على الجولة الـ22 من دوري المحترفين لكرة القدم، اليوم، بإقامة أربع مباريات مهمة، إذ يحل الوصل ضيفاً على عجمان في الساعة 20:30، في لقاء يأمل من خلاله الفريق استرداد توازنه والمنافسة على إحدى البطاقات الآسيوية، إضافة إلى التحضير لمواجهة النصر السعودي في «دوري أبطال آسيا 2». ويدخل «الإمبراطور» اللقاء وفي رصيده 33 نقطة، وأمامه فرصة التقدم إلى المركز الرابع في حال الانتصار، لكنه سيفتقد جهود لاعبه غابرييل دوس سانتوس بداعي الإيقاف لنيله بطاقة حمراء في لقاء الظفرة، كما يغيب عن صفوفه المدافع سفيان بوفتيني، الموقوف من جانب إدارة النادي بقرار إداري، في وقت خرج الحارس خالد السناني من حسابات الفريق بعدما أنهى النادي عقده بالتراضي. ومن جهتهم يملك أصحاب الأرض في رصيدهم 24 نقطة، وسيعني الفوز بالنسبة لهم دفعة كبيرة في سباق الابتعاد بصورة أكبر عن دائرة الخطر.

الظفرة - النصر

يبحث الظفرة عن ردة فعل إيجابية في لقاء يدخله بقيادة المدرب الكرواتي ألين هورفات، الذي أُسندت إليه المهمة خلفاً للمُقال المونتنيغري زيليكو بتروفيتش.

ويخوض «فارس الظفرة» المواجهة وفي رصيده 18 نقطة فقط، ويسعى لتحقيق أول انتصار بعد 10 مباريات متتالية لم يتذوق فيها طعم الفوز (تعادل 3 وخسر 7)، بما في ذلك خسارته في آخر ثلاث مباريات على التوالي، علماً بأنه خسر على أرضه في آخر ست مباريات، ويغيب عن صفوفه اللاعبان فينيكيوس سيرافيم وعبدالرحمن السوسي بداعي الإيقاف، فيما يستعيد خدمات روستاند دجوه.

ومن جانبه، يدخل النصر اللقاء وفي رصيده 28 نقطة، وسيكون الفوز نقلة كبيرة في حال تحققه، إذ سيبعده عن حسابات الهبوط ويمكّنه من المنافسة على البطاقة المؤهلة خارجياً.

الجزيرة - دبا

يأمل فريق دبا، متذيل ترتيب البطولة، استمرار سلسلة الانتصارات من أجل الهرب من دوامة الهبوط، وذلك حينما يخوض اختباراً صعباً أمام مضيفه الجزيرة، الذي يسعى بدوره إلى تأمين المركز الثالث. ويدخل دبا اللقاء وفي رصيده 17 نقطة في المركز الأخير، وكان الفريق قد استعاد توازنه بفوز مهم على الظفرة 1-صفر. ومن جهتهم، يتطلع أصحاب الأرض، برصيد 37 نقطة، إلى استعادة سكة الانتصارات بعد الخسارة أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، للابتعاد بالمركز المؤهل للمسابقات الخارجية.

خورفكان - البطائح

يبحث كل من خورفكان وضيفه البطائح عن الانتصار فقط، للابتعاد عن دوامة الهبوط، وهما يدركان أن التعادل ليس الخيار المناسب. ويملك خورفكان في رصيده 23 نقطة، لكنها حتى الآن ليست كافية لضمان البقاء، وفي المقابل، فإن البطائح، الذي يملك 18 نقطة، يدرك أهمية الابتعاد مبكراً عن منطقة الخطر.