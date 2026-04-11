عمر آل علي: دعاء الوالدين قادني لكأس العالم 2026.. وبوجسيم قدوتي

عبّر الحكم الدولي في كرة القدم، عمر محمد آل علي، عن سعادته الكبيرة باختياره للمشاركة في تحكيم نهائيات كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها اعتباراً من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، واصفاً هذا الاختيار باللحظة التاريخية في حياته، التي كان ينتظرها بعد مسيرة طويلة في التحكيم منذ بداية مشواره عام 2010.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «وجودي في هذا الحدث العالمي جاء بفضل دعاء ودعم الوالدين، وكذلك الدعم الكبير من زوجتي، التي مثّلت السند والعون لي خلال مشواري التحكيمي، خصوصاً في فترات غيابي عن الأسرة للتحكيم في مباريات خارجية». وأضاف: «سعادتي كبيرة بوجود صافرتي في كأس العالم، وقد عاشت عائلتي أجواء فرح بعد سماع هذا الخبر السار، كون المشاركة في التحكيم في كأس العالم تعد شرفاً كبيراً، إلى جانب كونها مسؤولية كبيرة تتطلب تمثيلاً مشرفاً للتحكيم الإماراتي في هذا الحدث الكبير».

وبخصوص برنامجه للمرحلة المقبلة بعد اختياره للتحكيم في كأس العالم، أكد آل علي أن البرنامج المتعلق بمشاركته في المونديال تم وضعه منذ فترة طويلة وبصورة متكاملة، وأنه سيستمر عليه، وسيواصل الإعداد والتحضير بقوة من أجل الظهور في المونديال. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اختار طاقم تحكيم إماراتياً بقيادة عمر آل علي، إلى جانب الحكمين المساعدين محمد أحمد ومحمد عبيد، ضمن الطواقم التي ستدير مباريات كأس العالم.

وأشار آل علي إلى أن الطاقم التحكيمي سيغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية مع نهاية مايو المقبل للدخول في أجواء كأس العالم رسمياً، استعداداً لإدارة أي مباراة تُسند إليه.

ورداً على سؤال عن قدوته في مجال التحكيم، قال عمر آل علي: «الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم هو مثلي الأعلى وقدوتي في مجال التحكيم، إذ قدم الكثير للتحكيم الإماراتي وترك بصمة كبيرة، وهذا الأمر يحمّلني مسؤولية كبيرة في السير على دربه من خلال التمثيل المشرف للتحكيم الإماراتي في كأس العالم المرتقبة، والعمل على تقديم كل ما لدينا، سواء بالنسبة لي أو لطاقم التحكيم الإماراتي المساعد، ممثلاً في الحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم».

وأوضح عمر آل علي: «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مسؤولي اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وإلى النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي، وإلى النائب الثاني لرئيس الاتحاد عبيد سالم الشامسي، وإلى الأمين العام محمد هزام الظاهري، وإلى لجنة الحكام في الاتحاد، على الدعم الكبير الذي ظللت أجده منهم، والذي تكلل بهذا الإنجاز الكبير للتحكيم الإماراتي، بالوجود في كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه».

وأكمل آل علي: «كما أشكر عائلتي التي وقفت معي خلال الفترة الماضية، وكذلك الشكر إلى جهة عملي على اهتمامها ودعمها لي، ووقوفها معي من خلال التفرغ الرياضي للتحكيم».

أبرز المحطات التحكيمية في مشوار عمر آل علي

• بدأ التحكيم في 2010، وحصل على الشارة الدولية في 2015.

• يُعد أول حكم إماراتي يتخرج في مشروع الاتحاد الآسيوي لحكام المستقبل عام 2014.

• شارك في إدارة مباريات في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.

• شارك في إدارة مباريات كأس العالم للناشئين 2023.

• أدار مباريات مهمة في المسابقات المحلية في الإمارات وفي آسيا، والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

