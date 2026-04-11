بينتو: الاتفاق لن يكون جسر عبور إلى دوري المحترفين

أعرب المدير التنفيذي لنادي الاتفاق، البرتغالي ريكاردو بينتو، عن ثقته الكبيرة بقدرة فريقه على تحقيق هدف البقاء لموسم جديد بين مصاف أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مشيراً إلى أن الفريق سيُظهر كامل إمكاناته في المباريات المقبلة.

وأشار إلى أن فوز فريقه على سيتي 4-2 في الجولة الماضية عزّز الطموح، على الرغم من أنه لايزال في المركز الأخير برصيد 13 نقطة، لكنه يبتعد بفارق أربع نقاط عن المنطقة الدافئة، وتنتظره مباريات مع المنافسين المباشرين على البقاء، مع مجد (14 نقطة)، والجزيرة الحمراء (17 نقطة) في الجولتين المقبلتين، إضافة إلى فِرَق أخرى لا يرى أن الفارق الفني معها شاسع.

وقال بينتو لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق يفكر حالياً في مواجهاته المباشرة في صراع البقاء، إذ سيواجه ثلاثة فِرَق تتنافس على بطاقتَي الصعود»، مشيراً إلى أن الأسابيع المقبلة ستوضح بصورة أكبر شكل المنافسة. وشدد على أن أولوية الاتفاق هي البقاء، وهي أهم من طموحات أي فريق آخر.

وأوضح أن «المنافسة لاتزال صعبة للغاية، إلا أن المباراتين المقبلتين مع مجد، التي ستقام مساء اليوم، والجزيرة الحمراء في الجولة التي تليها، ستكونان مفتاحاً مهماً لتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب»، مؤكداً أن تحقيق نتائج إيجابية فيهما لن ينعكس فقط على عدد النقاط، بل سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

وبخصوص المواجهات التي تنتظر فريق الاتفاق بقيادة الأسطورة الإيطالي ماريو بالوتيلي، والتي سيواجه فيها فِرَق حتا، ودبا الحصن، ويونايتد، المتنافسة في ما بينها على الصعود إلى دوري المحترفين، أوضح بينتو: «إننا في فريق الاتفاق لن نكون جسراً لعبور الفِرَق التي تريد الصعود لدوري المحترفين على حسابنا، ونحن لا نفكر فيمن سيصعد، بل كيف نُعزّز قدرتنا على البقاء، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا من طموحات أي فريق»، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تُمثّل الوقت المثالي لإثبات جودة المجموعة، والابتعاد عن قاع الترتيب.

وأضاف: «الفوز الأخير على فريق سيتي كان مهماً للغاية، ليس فقط من ناحية النقاط، بل أيضاً للحفاظ على الزخم المعنوي في صراع البقاء»، مضيفاً أن «مثل هذه النتائج تسهم في تعزيز ثقة اللاعبين وتحفيزهم قبل سلسلة المباريات الحاسمة المقبلة أمام المنافسين المباشرين، خصوصاً أن الفريق لايزال يملك مباراة مؤجلة، وهو ما يمنحه فرصة حقيقية لمغادرة المركز الأخير، الذي يُمثّل الهدف الفوري في الوقت الحالي».

أحمد خليل

وكشف بينتو أن لديه إيماناً كبيراً بجودة اللاعبين الموجودين في الفريق، واصفاً لاعب المنتخب الوطني السابق، أحمد خليل، «بأنه لاعب استثنائي داخل الملعب وخارجه، وعلى الرغم من الدقائق المحدودة التي شارك فيها، فإنه أظهر جودته الكبيرة في كل لمسة للكرة، كما أن حالته البدنية تتحسن بشكل مستمر، ومن المتوقع أن يكون له دور أكبر في المباريات المقبلة».

وأضاف: «وجود أحمد خليل لا يقتصر فقط على ما يقدمه داخل الملعب، بل يمتد أيضاً إلى دوره المهم داخل غرفة الملابس، حيث يُمثّل قيمة كبيرة للفريق على المستوى المعنوي والخبرة».

مواجهة مهمة

وتابع بينتو: «أي فريق سيواجه الاتفاق، عليه أن يبذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق النتيجة، لأن الفريق سيدخل كل مباراة بأعلى درجات الالتزام والرغبة والقتال حتى اللحظة الأخيرة من أجل تحقيق هدفه».

وحول المواجهة أمام فريق مجد أكّد أنها ستكون مباراة قوية أمام منافس جيد ومنظم، لكنه وصفها بأنها الأهم للفريق هذا الموسم، لأنها قد تغيّر مسار الاتفاق بالكامل.

