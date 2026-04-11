كوليبالي: أشعر بالفخر بتسجيل هدف حاسم وإسعاد جماهير دبا

عبّر لاعب فريق دبا، المالي، إدريسا كوليبالي، عن سعادته الكبيرة بتسجيل هدف الفوز أمام الظفرة في الجولة الماضية من دوري المحترفين، والتي انتهت 1-0، مؤكداً أنه فوز مهم يسبق مواجهة الجزيرة اليوم السبت.

وقال كوليبالي لـ«الإمارات اليوم»: «الأهم بالنسبة لي ليس من يسجل، بل أن يحقق الفريق الانتصار ويقترب أكثر من هدفه في البقاء، أنا سعيد جداً بهذا الهدف، لأنه منح الفريق ثلاث نقاط مهمة للغاية في توقيت حساس من الموسم»، مضيفاً: «لذلك أشعر بالفخر لأنني أسهمت في إسعاد الجماهير، ومنح الفريق دفعة قوية».

وتابع: «كنت دائماً أحاول أن أكون عند حسن ظن مجلس إدارة النادي والجهاز الفني، وعندما وعدت الجمهور بتسجيل أهداف حاسمة كنت مؤمناً بقدرتي على مساعدة الفريق، والحمد لله، تمكنت من تسجيل هدف مهم، وهذا الأمر يمنحني ثقة أكبر، لكن الأهم هو الاستمرار والعمل في المباريات المقبلة، وأعدهم بالمزيد».

وأضاف: «الفوز مهم جداً من الناحية المعنوية، لأنه جاء أمام منافس مباشر وفي مرحلة حساسة. الفريق أصبح أكثر ثقة، والجميع يشعر بأننا قادرون على تحقيق نتائج إيجابية إذا لعبنا بالروح ذاتها، وبالتركيز نفسه».

وأوضح: «أؤمن كثيراً بقدرات فريق دبا، وبأننا قادرون على مواصلة مشوارنا في دوري المحترفين، وتحقيق هدف البقاء. لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، والجميع يقاتل من أجل النادي، وإذا واصلنا بالإصرار ذاته سنحقق ما نطمح إليه في نهاية الموسم».

وتوجّه إلى جمهور «النواخذة» برسالة، قال فيها: «سأبذل كل ما لديّ داخل الملعب، سواء بالتسجيل أو بصناعة الأهداف أو بمساعدة زملائي، وإذا سجلت أهدافاً أخرى في مباريات تنتهي بانتصار فريقي فسأكون سعيداً، لكن الأهم دائماً أن يخرج الفريق بالنقاط».

وأكّد كوليبالي: «كل المباريات المتبقية بالنسبة لنا تُعدّ نهائيات كؤوس، ولا يوجد مجال لإهدار النقاط، سندخل كل مباراة كأنها مصيرية، لأننا ندرك جيداً أهمية كل نقطة في هذا التوقيت من الموسم».

وبخصوص عودة لاعب منتخب العراق، مهند علي، إلى صفوف الفريق، وصف ذلك بالإيجابي، قائلاً: «إنه لاعب مهم ويملك إمكانات كبيرة، وعودته ستمنح الفريق إضافة قوية على المستوى الهجومي. وجوده يساعدنا كثيراً، لأنه لاعب يعرف كيف يصنع الفارق، وأتمنى أن يكون جاهزاً بشكل كامل لمساعدة الفريق في المباريات المقبلة»، وختم كوليبالي: «أعشق تسجيل الأهداف، وأعتز باللقب الذي يُطلق عليّ في بلادي (توريس)، تيمّناً بالهدّاف الإسباني فيرناندو توريس».

