بوغدان بلانيتش: العين يستحق الصدارة.. وشباب الأهلي سيقاتل على الدوري حتى النهاية

أكد مدافع شباب الأهلي، بوغدان بلانيتش، أن المنافسة على لقب دوري المحترفين لا تزال مفتوحة، رغم الأفضلية التي يتمتع بها فريق العين في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط إثر فوزه الجمعة في "الكلاسيكو الكبير" 3-2، مشددًا على أن فريقه سيواصل القتال حتى النهاية من أجل تقليص الفارق.

وقال بلانيتش في تصريحات صحافية إن العين نجح في تحقيق الفوز على شباب الأهلي مرتين هذا الموسم، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية في سباق الصدارة، مضيفا أن فريقه ربما كان يستحق نتائج أفضل في بعض المباريات، لكن كرة القدم تُحسم بالتفاصيل والنتائج.

وأضاف: "الشعور بخيبة الأمل طبيعي بعد الخسارة في قمة مؤثرة، خصوصًا في ظل فارق النقاط الحالي وصعوبة المواجهات المتبقية، إلا أن الفريق سيحاول التعامل مع الوضع بواقعية وإيجابية".

وأشار إلى أن "اللعب أمام منافس مباشر في سباق اللقب يزيد من صعوبة المهمة، وكان شباب الأهلي يدرك أهمية المباراة قبل انطلاقها، لكنه في النهاية لم ينجح في استغلال الفرص بالشكل المطلوب".

وتابع بلانيتش: "أهنئ العين على الفوز، فقد حققوا نتائج قوية هذا الموسم ويستحقون التواجد في صدارة الترتيب حاليًا، لكن شباب الأهلي لن يتخلى عن حظوظه في المنافسة. ما زال أمامنا عدد من المباريات، وسنقاتل حتى النهاية لمحاولة تقليص الفارق والعودة إلى المنافسة على اللقب من جديد، وسنقدم أفضل ما لدينا في الجولات المقبلة".