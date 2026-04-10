ماذا قال خالد عيسى عن قمة العين وشباب الأهلي؟

أكد حارس مرمى العين، خالد عيسى، أن المواجهة التي جمعت العين وشباب الأهلي لم تكن مجرد مباراة عادية، بل شكلت نموذجًا حقيقيًا لقوة الدوري الإماراتي وتطوره، مشيرا إلى أن المسابقة باتت تمتلك ثقلا فنيا وتنافسيا واضحا على مستوى القارة الآسيوية.

وقال عيسى في تصريحات صحافية بعد مباراة العين وشباب الأهلي التي انتهت عيناوية 3-2، اليوم الجمعة، في الجولة 22 من الدوري: "إن ما قدمه الفريقان داخل أرض الملعب يعكس مستوى العمل الكبير في الأندية الإماراتية، والدوري يشهد تطورا مستمرا من حيث الجودة الفنية والجاهزية البدنية والروح التنافسية، وهو ما ينعكس على مثل هذه المواجهات الكبرى".

وأضاف حارس العين: "اللقاء كان اختبارا حقيقيا للفريقين على مدار 90 دقيقة، إذ تبادل الطرفان السيطرة والفرص، لكن العين تمكن، بقوة شخصيته وبعد جهد كبير وتركيز عالٍ حتى اللحظات الأخيرة، من حسم نتيجة اللقاء".

وتابع: "شباب الأهلي قدم مباراة قوية ويستحق الاحترام، سواء في هذه المواجهة أو على مستوى الموسم بشكل عام، فالمنافس يملك عناصر مميزة قادرة على المنافسة بقوة في دوري أبطال آسيا والذهاب بعيدًا في البطولة".

وتحدث عيسى عن أجواء اللقاء، قائلًا إن المباراة اتسمت بالندية والسرعة والحماس، مع وجود بعض الشحن الطبيعي بين اللاعبين نتيجة أهمية المواجهة وقوتها، لكنه أكد أن ذلك يبقى في إطار التنافس الرياضي المشروع.

كما أشاد بالحضور الجماهيري من الطرفين، موضحًا أن دعم الجماهير، سواء من أنصار العين أو شباب الأهلي، منح المباراة طابعًا استثنائيًا، وساهم في رفع الإيقاع الفني طوال مجريات اللقاء.

وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الفوز، شدد عيسى على أن الانتصار على حامل اللقب والمنافس المباشر يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة، لكنه في الوقت ذاته لا يعني شيئًا دون مواصلة التركيز في المباريات المقبلة.

وقال: "الفريق مقبل على مواجهة مهمة أمام البطائح"، مؤكدا أن الجهاز الفني شدد على ضرورة إغلاق صفحة القمة سريعًا، وعدم الانشغال بالاحتفالات، والتركيز الكامل على الاستحقاق القادم.

وأضاف حارس العين: "ناديه تعوّد دائمًا على التعامل مع الضغوط بحكم تاريخه وبطولاته، فالعين يُقاس بالنتائج والإنجازات، وليس فقط بالأرقام أو فترات الاستحواذ، وأن شخصية الفريق تظهر في المباريات الكبيرة".