الدوري أقرب لـ"العين".. رحيمي الصغير يقتنص شباب الأهلي 3-2 في "كلاسيكو مجنون" (فيديو)

قطع العين خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا على حساب مطارده المباشر شباب الأهلي بنتيجة 3-2، اليوم الجمعة، على استاد هزاع بن زايد، ضمن قمة الجولة 22.

ورفع العين رصيده إلى 56 نقطة، موسعا الفارق مع شباب الأهلي إلى أربع نقاط، بعد أن تجمد رصيد الأخير عند 52 نقطة.

وقدم العين أداءً هجوميا واضحا منذ بداية اللقاء أمام شباب الأهلي، فارضًا أفضلية نسبية على مستوى الاستحواذ، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا عبر أمادو نيانغ، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس شباب الأهلي حمد المقبالي حولها إلى ركلة ركنية.

وتجددت المواجهة بين اللاعب ذاته والحارس، بعد انفراد صريح بالمرمى، غير أن المقبالي واصل تألقه وتصدى للمحاولة بنجاح.

وبعدها، أهدر بلاسيوس فرصة أخرى للعين، بعدما توغل من منتصف الملعب وسدد كرة مرت فوق العارضة رغم قربه من المرمى.

وجاء التهديد الأول لشباب الأهلي في الدقيقة 35، عندما اخترق سردار أزمون دفاع العين، قبل أن تعلو تسديدته العارضة.

ومع نهاية الشوط الأول، تمكن رامي ربيعة من منح العين التقدم، مستفيدًا من تسديدة عبد الكريم تراوري، ليحول الكرة بكعبه إلى داخل الشباك (44).

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح شباب الأهلي في إدراك التعادل سريعًا عبر يوري سيزار، الذي تابع عرضية بالا وأسكنها المرمى دون مضايقة من دفاع العين.

وكاد بالا أن يمنح فريقه التقدم لاحقًا بتسديدة قوية اخترقت دفاعات العين، إلا أن الحارس خالد عيسى تصدى لها ببراعة.

واستعاد العين تقدمه إثر ركلة ركنية نفذها بلاسيوس، لتتجاوز الكرة الجميع وتصل إلى لابا كودجو، الذي حولها إلى الشباك بصدره وقدمه (56).

لكن يوري سيزار عاد ليمنح شباب الأهلي التعادل مجددًا، بعدما نفذ كرة ثابتة ارتطمت في كاكو وغيرت اتجاهها لتستقر على يمين الحارس (67).

وكاد يوري سيزار أن يضيف الهدف الثالث لفريقه بالطريقة ذاتها التي سجل منها هدف التعادل، غير أن تألق حارس العين خالد عيسى حال دون ذلك، بعدما أبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وواصل خالد عيسى حضوره اللافت، حينما تصدى ببراعة لتسديدة بالا التي اتجهت إلى زاوية صعبة.

وسجل البديل حسين رحيمي الشقيق الأصغر لزميله في الفريق سفيان رحيمي هدفا بعد متابعته لكرة مرتدة من العارضة، لكن تقنية "الفار" تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل.

لكن حسين رحيمي تمكن بعدها من تسجيل هدف الفوز للعين، بعد توغل بالكرة أنهاه بتسديدة محكمة استقرت على يسار الحارس (87).