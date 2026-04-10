"هدف عكسي" يمنح بني ياس التعادل مع الشارقة

تعادل بني ياس مع ضيفه الشارقة 1-1، اليوم الجمعة، على استاد الشامخة، بحضور نحو خمسة آلاف مُشجع، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري المحترفين لكرة القدم.

وكان الشارقة البادئ بالتسجيل عن طريق عثمان كامارا، بعد مجهود فردي مميز أنهاه بتسديدة سكنت مكانًا صعبًا على الحارس فهد الظنحاني (10).

وانعكس هذا الهدف على أداء الفريق الضيف، الذي تسيد مجريات اللعب تماما فيما تبقى من الشوط الأول، إذ أضاع حارب عبد الله، وكورنادو، وبوليت عدة فرص كانت كفيلة بزيادة عدد أهداف الشارقة.

وفي الشوط الثاني، تغيرت الصورة بشكل كبير، إذ انتقلت الأفضلية لمصلحة بني ياس، الذي تمكن من تعديل النتيجة بهدف عكسي عن طريق مدافع الشارقة تشو يو مين، بعدما حوّل تسديدة جودوين بالخطأ في مرماه (51).

وبعد ذلك، لعب حارس الشارقة عادل الحوسني دورًا حاسمًا في التصدي للعديد من الفرص التي سنحت لبني ياس لتسجيل هدف آخر، قبل أن يتعرض للبطاقة الصفراء الثانية ويُطرد من الملعب، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وبذلك، رفع بني ياس رصيده إلى 22 نقطة في المركز 11، بينما تقدم الشارقة إلى المركز السابع مؤقتًا برصيد 25 نقطة.