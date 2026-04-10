عمر آل علي: اختياري للتحكيم في كأس العالم شرف ولحظة تاريخية في حياتي

كشف الحكم الدولي في كرة القدم عمر آل علي عن أنه تلقى خبر اختيار صافرته من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لقيادة طاقم التحكيم الإماراتي الذي سيتواجد في كأس العالم 2026 قبل قيادته لمباراة الوحدة وكلباء التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة 22 في دوري أدنوك للمحترفين والتي انتهت بالتعادل 2-2، مؤكداً سعادته الكبيرة بتمثيل التحكيم الإماراتي في أكبر حدث كروي في العالم إلى جانب زميليه الحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف وحكم الفيديو محمد عبيد خادم.

وقال لـ" الإمارات اليوم" اختياري للتحكيم في كأس العالم يعد شرفاً بالنسبة لي ولحظة تاريخية في حياتي ".

وأضاف " بالنسبة لي فإنني أطمح للسير على درب الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم، والحكام الموندياليين السابقين عيسى درويش، وصالح المرزوقي، ومحمد عبد الله حسن، وطاقمه المساعد الذي كان قد ضم الحكمين المساعدين محمد أحمد وحسن المهري ".

واعتبر أن هذا الاختيار يدل على أن التحكيم الإماراتي دائما بخير وقادر على الوجود في كأس العالم بعدما بدء المشوار في هذا الحدث الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم وحتى الآن .

وأكمل" تلقيت هذا الخبر السار قبل مباراة الوحدة وكلباء التي قمت بإداراتها وقد تواصل معي لتقديم التهنئة بهذه المناسبة كل من النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين عبد الله ناصر الجنيبي، والأمين العام لاتحاد الكرة محمد هزام الظاهري، ونائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة حمد أحمد المزروعي".

وتعهد آل علي بإنه وطاقم التحكيم الإماراتي سيقدمون كل ما لديهم من أجل التمثيل المشرف للتحكيم الإماراتي في هذا الحدث.