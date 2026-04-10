بيمنتا: نلوم أنفسنا.. والاعتذار لجمهور الوحدة لا يكفي

عبّر مدافع فريق الوحدة، الدولي لوكاس بيمنتا، عن خيبة أمله الكبيرة بعد التعادل 2-2 أمام كلباء، رغم التقدم بثنائية نظيفة، أمس، على استاد آل نهيان ضمن الجولة الـ22 من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو 2000 متفرج، مؤكداً أن «ما حدث لا يمكن تبريره بالاعتذار فقط».

وجاءت تصريحات بيمنتا لتعكس حالة الإحباط داخل «العنابي»، بعد تكرار سيناريو الجولة الماضية أمام النصر، حين فرّط الفريق أيضاً في تقدمه، واكتفى بالتعادل بالنتيجة ذاتها (2-2)، في مؤشر واضح إلى أزمة متواصلة في إدارة المباريات والحفاظ على الأفضلية.

وقال بيمنتا في تصريحات صحافية عقب اللقاء: «نحن نلوم أنفسنا، فنحن في الواجهة، وعلينا تحمّل المسؤولية، بالتأكيد لسنا سعداء بما خرجنا به، والاعتذار للجماهير لا يكفي، يجب أن نتحسن ونعمل بجهد أكبر لنكون في المستوى المطلوب»، وأضاف: «في الشوط الأول كنا الأفضل، وصنعنا العديد من الفرص، لكن ما حدث في الشوط الثاني غير مقبول، لسنا سعداء باستقبال هذا العدد من الأهداف في الجولات الأخيرة، وهذا أمر يتطلب عملاً كبيراً لتصحيحه».

ويأتي هذا التعثر في توقيت حساس، تزامناً مع استعداد الفريق لاستحقاقه القاري المرتقب أمام الاتحاد السعودي، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، ما يزيد من الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين.

وشدد المدافع الدولي على أهمية التحول سريعاً نحو المواجهة القارية، قائلاً: «تركيزنا الآن بالكامل على مباراة الاتحاد، لدينا 90 دقيقة مهمة، وعلينا أن نكون في أفضل جاهزية لنمثل الدولة بالشكل المناسب».

يذكر أن الوحدة رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، مواصلاً نزيف النقاط، فيما حصد كلباء نقطة رفعت رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.