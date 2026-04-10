«آل علي» ثالث حكم ساحة إماراتي يوجد في كأس العالم

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، أن الاتحاد الدولي (فيفا) اختار رسمياً طاقم تحكيم إماراتياً، بقيادة حكم الساحة الدولي عمر آل علي، والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم، للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026، المقرر أن تنطلق في يونيو المقبل، وتستضيفها الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخباً.

وهنأ الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أسرة كرة القدم الإماراتية بمناسبة اختيار طاقم التحكيم الإماراتي، بقيادة عمر آل علي، ضمن قائمة التحكيم في نهائيات كأس العالم 2026، وقال الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان: «نهنئ أسرة كرة القدم الإماراتية بمناسبة اختيار الحكم الدولي عمر آل علي، والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم، ضمن قائمة حكام نهائيات كأس العالم 2026. لقد بلغت الصافرة الإماراتية مستويات متقدمة، وحققت نجاحات متواصلة، محلياً وقارياً ودولياً».

وأضاف: «إن اختيار طاقم تحكيم إماراتي للمشاركة في إدارة مباريات أكبر حدث كروي في العالم، دليل ثقة أسرة كرة القدم الدولية بالتحكيم الإماراتي».

ويعد عمر آل علي الذي سيظهر للمرة الأولى في هذا الحدث، ثالث حكم ساحة إماراتي يوجد في كأس العالم، بعدما سبقه الحكمان الموندياليان السابقان علي بوجسيم ومحمد عبدالله حسن.

كما تعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يوجد فيها التحكيم الإماراتي في كأس العالم، والمرة الثامنة تاريخياً بعدما وجد الحكم المونديالي علي بوجسيم ثلاث مرات في مونديالات 1994 و1998 و2002، والحكم المونديالي المساعد السابق عيسى درويش في كأس العالم 2006 في ألمانيا، والحكم المونديالي المساعد السابق صالح المرزوقي الذي وجد في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، ومحمد عبدالله حسن الذي وجد في كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر.

وجاء اختيار طاقم التحكيم الإماراتي عن جدارة، إذ ظهر الحكم الدولي عمر آل علي في الفترة الماضية بمستوى تحكيمي متطور، أهله للوجود في هذا الحدث التاريخي للمرة الأولى في مسيرته.

وبدأ عمر آل علي الذي يعد أول حكم إماراتي يتخرج في مشروع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لحكام المستقبل عام 2014، مسيرته التحكيمية عام 2010، ونال الشارة الدولية في التحكيم في 2015.

كما شارك آل علي في الفترة الأخيرة في إدارة العديد من المباريات المهمة، محلياً وخارجياً، وشارك أيضاً في الدورة التي أقامها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الدوحة فبراير الماضي، ثم تأهل للقائمة المختصرة للحكام المرشحين من قبل ثلاثة اتحادات قارية (الآسيوي والإفريقي والأُقيانوسي) لكرة القدم لإدارة مباريات كأس العالم 2026، قبل أن يتم إعلان اسمه رسمياً، أمس.

. علي بوجسيم شارك في 3 مونديالات كحكم ساحة أعوام 1994 و1998 و2002.. ومحمد عبدالله حسن شارك في 2018 و2022.