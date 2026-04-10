أرييتا دراج فريق «الإمارات» يحلّ ثانياً في سباق «إيتزوليا»

أحرز الإسباني إيغور أرييتا، من فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات الهوائية، المركز الثاني في المرحلة الثالثة من سباق إيتزوليا إقليم الباسك 2026، التي تم تنظيمها، أول من أمس، وذلك بعد أداء قوي ومميز في واحدة من أكثر مراحل السباق إثارة.

وجاء أرييتا في المركز الثاني، خلف الفرنسي أكسل لورانس، دراج فريق «إينيوس جريناديرز»، الذي حسم الفوز في الأمتار الأخيرة، بينما حل الإريتري ناتنايل تسفاسيون ثالثاً.

وشهدت المرحلة منافسة قوية منذ انطلاقتها، حيث نجح أرييتا في الوجود ضمن مجموعة الهروب الرئيسة التي تشكلت مبكراً، قبل أن يفرض نفسه بوصفه أحد أبرز المتسابقين في المقدمة. وفي الأمتار الأخيرة حاول أرييتا مباغتة منافسه بانطلاقة مبكرة، إلا أن لورانس أظهر تفوقه في السرعة النهائية، ليخطف المركز الأول قبل خط النهاية بقليل.

كما نال أرييتا جائزة أفضل دراج مقاتل في المرحلة، تقديراً لأدائه الهجومي طوال السباق، إلى جانب صعوده إلى منصة التتويج.