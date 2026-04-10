«أبوظبي للشراع الحديث» يعسكر في سنغافورة

يغادر فريق أبوظبي للشراع الحديث إلى سنغافورة لإقامة معسكر تدريبي خارجي لفئة «الأوبتيمست»، اليوم، ويستمر حتى 17 أبريل الجاري.

وقال النادي، في بيان، أمس، إن الفريق يضم خلال المعسكر البحّارة: خليفة الرميثي، وزايد الحوسني، وحمد المهيري، وذياب المهيري، بإشراف المدرب ألبير أحمد تارهان، وبمرافقة الإداري خليفة السعدي، وأضاف البيان أن البرنامج التدريبي سيتضمن حزمة من الجلسات الفنية والتكتيكية المتقدمة، إلى جانب الاحتكاك بمدارس تدريبية مختلفة، بما يسهم في تسريع وتيرة التطوير ورفع الكفاءة التنافسية، ويأتي المعسكر في إطار رؤية النادي الهادفة إلى إعداد جيل من البحّارة القادرين على المنافسة في المحافل الدولية، من خلال الاستثمار في المعسكرات الخارجية النوعية، وتبني أفضل الممارسات التدريبية العالمية، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للرياضات البحرية.

وتابع البيان: «كما يعكس هذا التوجه التزام النادي بتطوير منظومة الشراع الحديث وفق نهج مستدام، يرتكز على تمكين المواهب الوطنية وتهيئتها للوصول إلى منصات التتويج، وتمثيل الدولة بصورة مشرّفة في مختلف البطولات المقبلة».