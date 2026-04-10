«فيكتوري» يستهل حملة الدفاع عن بطولة العالم لـ «الفورمولا 1» في إيطاليا

أعلن فريق فيكتوري أن مشوار الدفاع عن لقب بطولة العالم لـ«الفورمولا 1» للزوارق السريعة، سينطلق من بوابة جائزة إقليم سردينيا الكبرى في مدينة كالياري في إيطاليا، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو المقبل.

وكان فريق فيكتوري قد فاز باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الماضي، بعد تألق كبير أكمله بإنجاز ثنائي بالفوز باللقب العالمي لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات» أيضاً، وللمرة السابعة في تاريخه.

وأعلن مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد السميطي، عن تجديد العقد مع السائقين شون تورينتي، وأليك ويكستروم، وأحمد الفهيم، وذلك بعد النجاح الذي عرفه الفريق مع هذه الأسماء في الموسم الماضي، وتحديداً شون تورينتي الذي حصد اللقب العالمي على المستوى الفردي للمرة الرابعة في مسيرته، والأول في صفوف الفيكتوري، حيث سيخوض هذا الموسم باعتباره الأخير في مسيرته مع إعلانه الاعتزال في نهايته.

وقال السميطي إن الثقة كبيرة بجميع أعضاء فريق فيكتوري، لمواصلة مسيرة الإنجازات التي نجعل فيها مهمة رفع اسم الدولة عالياً في المحافل العالمية أولوية، وكذلك إبراز القدرات والكفاءات التي يتميز بها الفريق الذي بدأ التحضيرات للمنافسات العالمية المقبلة بكل همة ومعنويات مرتفعة، إلى جانب العمل المشترك بين كل أعضاء الفريق في مختلف التخصصات للتحضير والاهتمام بكل التفاصيل وأدقها، خلال فعاليات الموسم، للمنافسة على جميع ألقاب السباقات التي نشارك فيها.