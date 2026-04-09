الوصل ينهي عقد الحارس خالد السناني بالتراضي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عبر حسابها في "إكس" عن توصلها إلى اتفاق بإنهاء التعاقد بالتراضي مع حارس الفريق الأول خالد السناني، وقدمت له خالص الشكر والتقدير له على كل ما قدمه طوال مسيرته مع الفريق.

ونشر الوصل مقطع فيديو مصور لأبرز تصديات السناني، وأرفقته بعبارة: "شكراً خالد .. كفيت ووفيت".

ويأتي إنهاء عقد السناني بعد يومين من قرار الوصل إيقافه وزميله في الفريق سفيان بوفتيني عن المشاركة مع الفريق الأول، دون الإفصاح عن الأسباب.

يذكر أن مباراة الوصل والشارقة التي أقيمت السبت الماضي في الجولة الـ21 من دوري المحترفين، وانتهت بخسارة الوصل 1-2، شهدت مشادة بين السناني وبوفتيني مع عدد من مشجعي الفريق على خلفية الخسارة وتوجيه عدد من مشجعي الفريق انتقادات للاعبين.