عاد من بعيد.. كلباء يعادل الوحدة 2-2 في غضون دقيقتين

فرّط فريق الوحدة في فوز كان في متناوله، وسقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام ضيفه كلباء، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد آل نهيان ضمن الجولة الثانية والعشرين من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو ألفي متفرج، في سيناريو يعكس استمرار أزمة إهدار الأفضلية لدى "العنابي".

ودخل أصحاب الأرض اللقاء بعقلية هجومية واضحة، ونجحوا في فرض سيطرتهم مبكراً على مجريات اللعب، ليترجموا أفضليتهم بهدف أول عبر كريستيان بينتيكي في الدقيقة 9، قبل أن يعزز عمر خريبين التقدم بهدف ثانٍ من ركلة جزاء في الدقيقة 19، في شوط أول بدا فيه الوحدة الطرف الأكثر تنظيماً وخطورة، ليُنهيه متقدماً بثنائية مريحة.

وتغيّر المشهد تماماً في الشوط الثاني، حيث تراجع إيقاع الوحدة بشكل ملحوظ، وفقد الفريق قدرته على التحكم في نسق المباراة، ما فتح الباب أمام كلباء للعودة تدريجياً وفرض أسلوبه على مجريات اللقاء.

واستثمر الضيوف هذا التحول، ليقلصوا الفارق عبر ريني ريفاس في الدقيقة 69، قبل أن يعود اللاعب ذاته بعد دقيقتين فقط ويهز الشباك مجدداً مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، فيما أضاف كلباء نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع (مؤقتاً).