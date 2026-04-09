للمرة الثامنة.. طاقم تحكيم إماراتي بقيادة عمر آل علي في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اختيار طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي عمر آل علي، إلى جانب الحكمين المساعدين محمد أحمد ومحمد عبيد، ضمن الطواقم التي ستدير مباريات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُقام النسخة المرتقبة من البطولة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخباً.

وجاء اختيار طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة عمر آل علي بعد المستويات التحكيمية المتطورة التي قدمها خلال الفترة الماضية، ما أهّله للتواجد في هذا الحدث العالمي للمرة الأولى في مسيرته.

وبدأ عمر آل علي، الذي يُعد أول حكم إماراتي يتخرج في مشروع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لحكام المستقبل عام 2014، مسيرته في التحكيم عام 2010، ونال الشارة الدولية عام 2015.

وتُعد هذه المرة الثامنة التي يتواجد فيها التحكيم الإماراتي في كأس العالم، بعدما شارك الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم ثلاث مرات في نسخ 1994 و1998 و2002، إلى جانب الحكم المساعد السابق عيسى درويش في نسخة 2006 في ألمانيا، والحكم المساعد صالح المرزوقي في نسخة 2010 في جنوب إفريقيا، وكذلك الحكم محمد عبد الله حسن الذي شارك في نسختي 2018 في روسيا و2022 في قطر.