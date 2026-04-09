حمادي: نجاح المراحل السنية يعكس جودة العمل في «رأس الخيمة»

وصف نائب رئيس اللجنة الفنية في نادي رأس الخيمة، محمد حمادي، تتويج فريق تحت 17 سنة بلقب كأس الإمارات للموسم 2025-2026، بالإنجاز المميز الذي يعكس الجهود الكبيرة للنادي في اكتشاف وتطوير اللاعبين، تحت إشراف مدربين أكفاء.

وأشار حمادي إلى أن فريقَي تحت 16 و17 سنة، ينافسان بقوة على الفوز ببطولتَي الدوري، بينما يُقدّم فريق تحت 11 سنة مستويات مميزة ويطمح لمركز الوصيف، ما يعكس جودة العمل في المراحل التأسيسية للنادي.

وكان فريق رأس الخيمة قد توِّج باللقب، أخيراً، بعد الفوز على الوصل 2-1 في نهائي البطولة، يوم السبت الماضي.

وقال حمادي لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز بكأس الإمارات يأتي تعزيزاً لإنجازاتنا السابقة، مثل الفوز بدوري تحت 12 سنة موسم 2023-2024، ويعكس جودة العمل الفني والإداري في النادي، ورؤيتنا المستقبلية لبناء قاعدة قوية من اللاعبين تكون نواة فريق أول قادر على تحقيق مزيد من الإنجازات».

وأضاف: «الفوز بكأس الإمارات لفئة تحت 17 سنة يُمثّل امتداداً لمشروع طويل المدى للنادي، ويعكس نجاح العمل المنظم في الفئات السنية، بالتعاون مع أكاديمية (راك بويز) التي تُمثّل رافداً مهماً لاكتشاف وتطوير المواهب، إلى جانب البنية التحتية المميزة للنادي».

وأوضح حمادي أن أبرز التحديات تتمثّل في المنافسة مع الأندية الكبيرة، والعمل على إعداد قاعدة لاعبين مؤهلة لمشروع طويل المدى، مؤكداً أن النادي يواجه هذه التحديات عبر تطوير البرامج التدريبية، وتعزيز التعاون مع الأكاديميات، والاستثمار في الكوادر الفنية والبنية التحتية.

وثمّن جهود مدربي الفرق السنية والإداريين، بمن فيهم مدرب فريق 17 سنة، الدكتور محمد عبدالعظيم، ومدرب فريق 16 سنة، محمد عوض، ومدرب فريق 11 سنة، سامي بن عبيد، ومدربا حراس المرمى، بهاء أحمد ونعمت عباس، والإداريون أحمد النقبي وحمد المالكي ووليد البلوشي.

وأكد أن الفوز سيُسهم في إعادة جماهير رأس الخيمة إلى المدرجات، مع بروز جيل واعد من اللاعبين يُمثّل مستقبل النادي.