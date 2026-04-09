الوحدة أمام تحدٍّ مزدوج في مواجهة كلباء

يستقبل فريق الوحدة، في الساعة 05:55 مساء اليوم، على استاد آل نهيان، ضيفه كلباء، في افتتاحية الجولة الـ22 من دوري المحترفين لكرة القدم، في مواجهة تحمل طابعاً مزدوجاً بين البحث عن استعادة التوازن محلياً، وتجهيز الفريق قبل استحقاقه القاري المرتقب أمام الاتحاد السعودي، الثلاثاء المقبل، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدخل «العنابي» اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بعدما فرط في فوز كان في متناوله خلال الجولة الماضية أمام النصر، مكتفياً بالتعادل، في نتيجة عمّقت أزمة التذبذب، خصوصاً أن الفريق لم يحقق الفوز في آخر أربع مباريات، للمرة الأولى منذ أبريل 2025.

ولا يمتلك الوحدة خياراً أفضل من الانتصار في مباراة اليوم، للتقدّم مؤقتاً إلى المركز الثالث، انتظاراً لما ستسفر عنه مواجهة الجزيرة وضيفه دبا، بينما يخوض الفريق اللقاء في غياب لاعبه فافور أوجبو بداعي الإيقاف، عقب طرده في مواجهة النصر.

وتصب الأفضلية التاريخية لمصلحة الوحدة الذي حقق 13 انتصاراً من أصل 21 مواجهة جمعت الفريقين في دوري المحترفين، مقابل خمسة انتصارات لكلباء وثلاثة تعادلات، كما حافظ على نظافة شباكه في آخر مواجهتين بين الطرفين، ويتطلع لتمديد هذه السلسلة للمرة الثالثة توالياً، وهو ما لم يسبق له تحقيقه.

وفي المقابل، يعيش كلباء وضعاً مشابهاً من حيث فقدان السيطرة على النتائج، إذ يحتل المركز الـ10 برصيد 22 نقطة، بعدما كرر سيناريو إهدار التقدّم، وتعادل خارج أرضه مع البطائح في الجولة الماضية، وقبلها مع الشارقة، ما يعكس أزمة واضحة في إدارة نسق المباريات.

ويستعيد «النمور» خدمات الجناح سيكو بابا بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لمباراتين، عقب طرده أمام شباب الأهلي في الجولة الـ19، غير أن الفريق سيكون مطالباً دفاعياً بقدر أكبر من التركيز والقدرة على تهدئة الإيقاع وإغلاق المساحات، لتفادي تكرار سيناريو التفريط في التقدّم.

وتتواصل مباريات الجولة، غداً، في قمة مرتقبة تجمع العين بضيفه شباب الأهلي، في مواجهة قد ترسم ملامح اللقب، إلى جانب لقاء بني ياس مع الشارقة، بينما تُختتم الجولة، بعد غد، بمواجهات الجزيرة ودبا، والظفرة والنصر، وعجمان والوصل، وخورفكان والبطائح.