اتحاد الملاكمة يطلق شعاره الجديد

أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة إطلاق شعاره الرسمي الجديد، وأوضح الاتحاد أن الشعار يُجسّد هوية متكاملة تجمع بين الطموح الرياضي والانتماء الوطني، حيث استُلهِم تصميمه من قوة الصقر ودلالاته في الشجاعة والقيادة، إلى جانب قِيَم الانضباط التي تميّز رياضة الملاكمة، وروح الوحدة المرتبطة بالمسار الأولمبي.

وقالت عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، نسرين علي بن درويش، إن مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة أنس ناصر العتيبة، وضع رؤية وطنية للمرحلة المقبلة، ترتكز على الدمج بين الطموح الأولمبي والهوية الوطنية، مع التركيز على تحقيق التميّز في المشاركات الدولية.

وأضافت أن إطلاق الهوية الجديدة يتجاوز الجانب الشكلي، ليعكس التزاماً بتطوير منظومة الملاكمة، ودعم الرياضيين، ورفع مستوى الأداء، بما يُعزّز مكانة الدولة في المحافل الرياضية العالمية.