«دبي لأصحاب الهمم» يُكرّم أبطال الدرّاجات البارالمبية

كرّم نادي دبي لأصحاب الهمم أبطال الدرّاجات البارالمبية تقديراً لإنجازاتهم المتميّزة، بعد حصولهم على 11 ميدالية في كأس العالم بتايلاند وبطولة آسيا للمضمار بالفلبين، (ثلاث ذهبيات، وخمس فضيات، وثلاث برونزيات).

وجاءت الميداليات عبر: أحمد البدواوي (برونزية كأس العالم)، وعبدالله سالم البلوشي (ثلاث ذهبيات وفضيتان في البطولة الآسيوية)، وسلامة الخاطري (ثلاث فضيات وبرونزيتان في البطولة الآسيوية).

وأشاد رئيس مجلس الإدارة، ثاني جمعة بالرقاد، بالإنجازين العالمي والقاري، وبالجهود التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني، مؤكداً أن النادي يثمّن الإنجازات والتفاني الذي يقدمه اللاعبون المتميّزون.

وأضاف بالرقاد في تصريحات صحافية، أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، والذي كان له مردود إيجابي على مسيرتهم في المحافل القارية والدولية، داعياً اللاعبين إلى مضاعفة الجهد لتعزيز المكتسبات، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترسم صورة طيبة لرياضة أصحاب الهمم، مؤكداً أن الانتصارات تسهم في إسعاد الجميع.

من جانبها، أعربت اللاعبة، سلامة الخاطري، عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن أصحاب الهمم دائماً على قدر المسؤولية لرفع علم الإمارات في كبرى المحافل العالمية، واصفة الإمارات بأنها «دولة اللامستحيل».

وأشار المدرب، محمد المروي، إلى أن الإنجاز هو ثمرة العمل بروح «الفريق الواحد»، مثنياً على مجلس إدارة النادي الذي هيّأ جميع عوامل النجاح للاعبين لتحقيق أهدافهم في البطولات المهمة، وأضاف أن هذه الميداليات لا تُمثّل فقط إنجازاً شخصياً، بل محطة انطلاق مهمة للدرّاجات الإماراتية نحو منصات التتويج العالمية.