«دبي لكرة السلة» يقلب الطاولة على «زالجيريس» الليتواني في آخر 10 دقائق

قدّم فريق دبي لكرة السلة واحدة من أكثر مبارياته إثارة في موسمه الأول في اليوروليغ، بعدما حقق عودة مذهلة في الربع الأخير، ليتغلب على زالجيريس كاوناس الليتواني بنتيجة 77-65 ضمن الجولة الـ36، ليُبقي على حظوظه في التأهل إلى مرحلة «البلاي إن».

ودخل الفريق الربع الأخير متأخراً بفارق 14 نقطة (39-53) أمام أحد أقوى فِرَق البطولة، في وقت كانت آماله في إنهاء الموسم ضمن الـ10 الأوائل على المحك، إلا أن لاعبي فريق دبي أظهروا روحاً قتالية عالية وإصراراً كبيراً، ليقلبوا النتيجة بشكل استثنائي، مسجلين 38 نقطة، مقابل 12 فقط لمنافسهم في الدقائق الـ10 الأخيرة، في أداء لافت عكس قوة الشخصية والتركيز.

ولا تقتصر أهمية هذا الفوز على موقعه في جدول الترتيب، بل يحمل طابعاً تاريخياً أيضاً، إذ أنهى فريق دبي سلسلة اللاهزيمة لفريق زالجيريس كاوناس التي استمرت أربع مباريات، كما أصبح من بين الفِرَق القليلة هذا الموسم التي نجحت في الفوز عليه ذهاباً وإياباً، في إنجاز يعكس تصاعد مستوى الفريق على الساحة الأوروبية.

ومع استمرار فرص التأهل إلى «البلاي إن»، ترتفع حدة المنافسة، إذ يضمن إنهاء الموسم ضمن المراكز الـ10 الأولى، التأهل إلى هذه المرحلة التي تتنافس فيها الفِرَق من المركز السابع إلى الـ10 على آخر بطاقتين إلى الأدوار الإقصائية.

وقاد اللاعب الصربي، أليكسا أفراموفيتش، انتفاضة الفريق بأداء حاسم في الربع الأخير، مسجلاً 12 نقطة من أصل 15 نقطة له في تلك الفترة، لينهي المباراة كأفضل مسجل في فريقه، كما أسهم كلٌّ من ديفيس بيرتانس وبرونو كابوكو بأداء مؤثر على طرفَي الملعب، ليكمل الثلاثي لوحة جماعية متماسكة، أسهمت في حسم المواجهة، رغم الحضور الجماهيري الكبير الذي تجاوز 15 ألف مشجع من أنصار الفريق المنافس.

وبقيت مباراتان فقط لفريق دبي في الموسم المنتظم من اليوروليغ، حيث سيكون تحقيق الفوز فيهما حاسماً لضمان مكانه ضمن أفضل 10 فِرَق في البطولة.

شخصية اللاعبين

أشاد مدرب فريق دبي لكرة السلة، يوريكا غوليماتس، بشخصية اللاعبين وروحهم القتالية، موجهاً تحية خاصة للجماهير، قائلاً: «لم نستسلم أبداً ولم نفقد إيماننا، وكنا في قمة تركيزنا، قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا دفاعياً هذا الموسم، ونهدي هذا الفوز لمدينة دبي ولجماهيرنا التي تدعمنا دائماً، ونتطلع إلى العودة للعب أمامهم قريباً».

