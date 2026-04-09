نادي العين للفروسية والرماية ينظم 114 فعالية خلال الموسم الحالي

أعلن نادي العين للفروسية والرماية تنظيم نحو 114 فعالية محلية ودولية خلال الموسم الحالي 2026/2025، أبرزها 27 في الفروسية بأنواعها المختلفة، وسبع فعاليات في الرجبي، وست فعاليات في الرماية، و23 في الغولف، وست فعاليات في كرة القدم، و21 في الكريكيت، إضافة إلى عدد من بطولات المدارس والهواة.

وقال مدير عام النادي، محمد راشد الناصري، إن سباقات الفروسية، التي تُختتم غداً، ستشهد مفاجآت للجمهور، لافتاً إلى أن هذه السباقات حظيت بإقبال كبير من المُلّاك والمدربين والفرسان، وعلى مستوى الجماهير.

وأضاف أن هناك أكثر من 20 رياضة في النادي تضعه ضمن دائرة الأندية المؤثرة في الدولة، إضافة إلى توفير بيئة محفزة لممارسي هذه الرياضات لتحقيق تطلعاتهم وتطوير قدراتهم، مشيراً إلى افتتاح أكاديمية الغولف التي تستضيف الفئات من 12 إلى 18 عاماً، وتسهم في تطوير قدراتهم، وتأهيلهم للمنافسة على الألقاب، وتوجه الناصري بالشكر والتقدير إلى هيئة الإمارات لسباق الخيل على دعمها لإقامة السباقات في النادي، لافتاً إلى أن التقارير الصادرة عنها حول تنظيم الفعاليات التنافسية كانت إيجابية، وذكر أن نادي العين للهواة، التابع للنادي، ينظم فعاليات مختلفة على مدار الموسم بمشاركة رياضيين من داخل الدولة وخارجها، مثل بطولة العالم للطيران اللاسلكي، وفعاليات سيارات الاستعراض، وغيرهما.