سالمين: أتمنّى العودة لتمثيل المنتخب.. وسأكون أسعد إنسان

أكد لاعب نادي كلباء، علي سالمين، أن لقب دوري المحترفين لموسم 2025-2026 سيذهب إلى الفريق الأجدر بين العين وشباب الأهلي، مشيراً إلى صعوبة التنبؤ بهوية البطل في ظل تقارب النقاط بين الفريقين، وقال إنه يتمنّى العودة للعب في المنتخب مجدداً في حال سنحت له الفرصة، وقال: «سأكون أسعد إنسان»، مشدداً على أن لاعبي كلباء عازمون على العمل على حصد مزيد من النقاط خلال الجولات الأخيرة المتبقية في الدوري.

وقال سالمين لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من صعوبة التكهن، فإن اللقب سيحسم للأجدر، خصوصاً أن الفارق بين الفريقين حالياً نقطة واحدة فقط، ما يعكس قوة المنافسة بينهما».

ويتصدر العين جدول ترتيب الدوري حتى الجولة الـ21 برصيد 53 نقطة، بينما يحل شباب الأهلي ثانياً برصيد 52 نقطة.

وعلى صعيد فريقه، شدّد سالمين على أن لاعبي كلباء عازمون على حصد أكبر عدد ممكن من النقاط خلال الجولات المتبقية، قائلاً: «نمتلك طموحات واضحة، وسندخل كل مباراة بهدف تحقيق الفوز وتحسين موقعنا في جدول الترتيب».

ويحتل كلباء حالياً المركز الـ10 برصيد 22 نقطة، عقب نهاية الجولة الـ21 التي تعادل خلالها مع البطائح 2-2.

وفي ما يتعلق بصراع البقاء، أعرب سالمين عن ثقته بقدرة فريقه على الاستمرار في دوري المحترفين، مؤكداً أن كلباء سيواصل مشواره بثبات حتى نهاية الموسم.

وتحدث سالمين عن تجربته مع كلباء بعد انتقاله من الوصل، قائلاً: «كرة القدم هي شغفي ومهنتي منذ الصغر، والأهم بالنسبة لي هو الاستمرارية في اللعب، سواء مع كلباء أو أي نادٍ آخر، فأنا دائماً أطمح للأفضل».

وخاض اللاعب هذا الموسم 15 مباراة في الدوري، منها تسع مباريات أساسياً، بإجمالي 699 دقيقة لعب.

وأكد سالمين (31 عاماً) أنه لايزال يمتلك طموحات كبيرة يسعى إلى تحقيقها، مشيراً إلى أن الاستمرارية في الملاعب تُمثّل أمراً إيجابياً بالنسبة له.

وبشأن إمكانية عودته إلى المنتخب، قال: «بالتأكيد أتمنّى العودة مجدداً، فتمثيل المنتخب حلم لكل لاعب، وإذا سنحت لي الفرصة، فسأكون أسعد إنسان، فهذا شرف كبير لأي لاعب».

كما تمنّى التوفيق للعناصر الجديدة المنضمة إلى المنتخب، مؤكداً أن طموحات المنتخب لاتزال قائمة، وأن «الأبيض» قادر على تحقيق الإنجازات في ظل المجموعة الحالية من اللاعبين.

